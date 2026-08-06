Deutlicher Heimsieg

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber veränderte die Startelf im Vergleich zum 1:1-Unentschieden beim Halleschen FC auf sieben Positionen. Die neu formierte Mannschaft benötigte zunächst etwas Zeit, um in die Begegnung zu finden. Tasmania stand kompakt und setzte in der Anfangsphase vereinzelt offensive Akzente.Mit zunehmender Spielzeit fanden die Gastgeber jedoch immer besser in die Partie und übernahmen die Kontrolle. In der 31. Minute belohnte Neuzugang Benjamin Dreca den steigenden Druck und köpfte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später folgte bereits der zweite Treffer. Raphael Assibey-Mensah fasste sich ein Herz und schlenzte den Ball sehenswert in den Winkel. Der schnelle Doppelschlag gab der Heimmannschaft sichtbar Sicherheit. Rot-Weiß bestimmte nun das Geschehen, setzte die Gäste früh unter Druck und suchte immer wieder den Weg in Richtung Berliner Tor. Kurz vor der Pause erhöhten die Erfurter schließlich auf 3:0. Nach einem Einwurf landete der Ball am langen Pfosten bei Robbie Felßberg, der aus kurzer Distanz vollendete.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rot-Weiß die spielbestimmende Mannschaft. In der 56. Minute wurde Tasmania-Torhüter Mateusz Mika nach einer Notbremse des Feldes verwiesen. Die Gäste mussten die verbleibende Spielzeit somit in Unterzahl bestreiten.

Der FC RWE nutzte die zusätzlichen Räume und erhöhte in der 68. Minute auf 4:0. Nach einem Eckball stieg Sofiane Ikene am höchsten und köpfte den Ball ins Netz. Auch danach ließen die Gerber-Jungs nicht nach und spielten weiter konsequent nach vorne. In der 83. Minute sorgte Dustin Forkel für den fünften Treffer des Abends. Nach einem langen Einwurf setzte sich der Offensivspieler im Strafraum durch und traf per Kopf zum 5:0.

Den Schlusspunkt setzte Stanislav Fehler in der Nachspielzeit. Nachdem Forkel zuvor mit einem Distanzschuss nur die Latte getroffen hatte, landete der Ball bei Fehler, der zum 6:0-Endstand einschob.