Deutlicher Heimsieg

Fortuna Ballendorf musste am Sonntag bei der TSG Söflingen eine deutliche Niederlage hinnehmen. Die Gastgeber waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und zeigten sich vor dem Tor deutlich effektiver. Ballendorf hatte phasenweise gut gespielt, konnte dies aber nicht über das komplette Spiel beibehalten. In der ersten Halbzeit erwischte Söflingen den besseren Start und nutzte seine Chancen eiskalt. Nach rund 40 Minuten stand es bereits 3:0 für die Heimmannschaft. Die Fortuna tat sich schwer, in die Partie zu finden, und kassierte einige unglückliche Gegentore – kleine Fehler im Spielaufbau und Unstimmigkeiten in der Defensive wurden sofort bestraft. Kurz vor der Pause gelang jedoch der Anschlusstreffer zum 3:1, der zumindest für etwas Hoffnung sorgte.

Nach dem Seitenwechsel kam Ballendorf zunächst besser ins Spiel und erzielte früh den Treffer zum 3:2. In dieser Phase zeigte die Mannschaft mehr Präsenz und versuchte, Druck aufzubauen. Doch Söflingen blieb vor dem Tor kaltschnäuzig und nutzte die sich bietenden Chancen konsequent aus. Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei Ballendorf die Kräfte, sodass die Gastgeber ihre Führung weiter ausbauen konnten. Der späte Treffer zum 7:3-Endstand war nur noch Ergebniskosmetik.

Endstand: TSG Söflingen Reserve 7:3 Fortuna Ballendorf Reserve

Fazit

Ein gebrauchter Tag für Fortuna Ballendorf. Nach einem schwierigen Start und einigen ärgerlichen Gegentoren fand die Mannschaft nur phasenweise ins Spiel. Söflingen zeigte sich insgesamt wacher, zielstrebiger und deutlich effektiver. Für Ballendorf heißt es nun, die Partie schnell abzuhaken und in den kommenden Wochen wieder an Stabilität und Konstanz zu arbeiten.