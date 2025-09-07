Deutlicher Erfolg im ersten Heimspiel

Mit einem deutlichen Sieg ging das Frauen-Team des 1. FC Saarbrücken am Sonntag aus seinem ersten Heimspiel hervor. Gegen den in zwei Spielen bislang punktlosen SV Ober-Olm gab es für das Team von Trainer Taifour Diane einen 7:0 (1:0)-Erfolg. In der ersten Hälfte gelang den Malstatterinnen nur ein Treffer durch Lara Martin, die den Führungstreffer bereits in der zweiten Minute erzielte. "Wir waren da auch schon klar überlegen, konnten aber unsere zahlreichen Chancen nicht nutzen. Wir haben in der Pause angesprochen, wie wir es besser machen können, das hat dann auch auf Anhieb geklappt und so konnten wir noch ein paar Tore nachlegen", sagte der Trainer nach dem Spiel. Lena Ripperger (49.) und Lilly Marie Kintzig (60.) erhöhten bis zum 3:0. "Wir haben dann drei Mal gewechselt und dennoch gleich wieder zwei Treffer erzielt, so das am Ende weitere Spielerinnen wie Jule Schillo und die zuletzt erkrankte Larissa Theil kommen konnten", sagte Diane zum weiteren Spielverlauf. Lara Martin (62.) und die gerade eingewechselte Lilli Berwind (66.) erhöhten auf 5:0, Martin (72.) und Lea Körner (88.) besorgten dann den 7:0-Endstand. Das Saarbrücker Team ist Vierter, hat aber ein Spiel weniger wie die in drei Spielen drei Mal siegreiche SV Elversberg