Deutlicher Derbysieg in Holzheim

Zum letzten Auswärtsspiel der Hinrunde gastierten wir zum Derby beim TSV Holzheim.

Die Heimmannschaft kam besser ins Spiel und verzeichnete nach wenigen Minuten die erste Chance, welche Isaac Amoh glänzend parieren konnte. In der Folge bekämpften sich beide Teams auf tiefem Boden im Mittelfeld. Viele Zweikämpfe und kleine Fouls störten den Spielfluss. Nach 20 Minuten kamen wir besser ins Spiel und erspielten uns mehrere gefährliche Möglichkeiten. Daniel Gerst scheiterte aus 16 Metern an der Latte. Der SVO blieb am Drücker und nach einem Foul an Florian Ufschlag, verwandelte Daniel Schneider souverän zur 0:1 Führung. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Kühn-Jungs das Geschehen und leider verweigerte uns der in manchen Situationen überforderte Schiedsrichter einen klaren Foulelfmeter nach Foul an Niclas Gröner. So ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.