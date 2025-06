Deutlicher Derbysieg

Trotz Regen während der ganzen Woche hat Stäfa am Donnerstag Abend sich dazu entschieden das Spiel lieber auf Naturrasen als auf Kunstrasen auszutragen und die Plätze kurzfristig noch zu wechseln. Noch motivierter durch diesen Entscheid hiess am Freitag-Abend Seederby für die Herrliberger.

Eine horvorragende Anfangsphase, man konnte den Gegner regelrecht hinten einschnüren den Stäfner Innenverteidiger blieb nur noch das Mittel der hohen Bälle, welche allesamt von der Hintermannschaft der Gäste antizipiert wurden. Man war für alles bereit die zweiten Bälle wurden gewonnen und Angriffe wurden einmal mehr schön ausgespielt. Es war eine Frage der Zeit bis der erste Treffer für die Herrliberger fiel. In der 27. Minute war es schliesslich so weit, ein hervorragender Ball aus dem Mittelfeld über die Abwehr auf Jonas Kalambokis, der eingezogene Flügel lief im perfekten Moment los und konnte so alleine auf den Stäfner Schlussmann losziehen und verwandelt den Ball eiskalt zum 1:0, grosser Jubel. Nach diesem Treffer schienen sich die Herrliberger auf dem geleisteten auszuruhen, so wurde Stäfa durch eigenes Unvermögen und Nachlässigkeit stärker. Es resultierte aber in dieser Phase nur eine Chance für Stäfa und so konnte man mit einer kleinen Führung in die Pause gehen.

Wieder das Spiel an sich reissen, den Stempel aufdrücken und früh die Entscheidung suchen. Erst genanntes gelang nach der Pause auch relativ gut auf der einen Seite hatten die Herrliberger wieder mehr Aktionen nach vorne, auf der anderen Seite merkte man den Stäfner an, dass sie unbedingt ein Tor schiessen mussten. Dies resultierte dann in einem 15-minütigen offenen Schlagabausch, ehe dann auf Herrliberger Seite zum ersten Mal gewechselt wurde. Joel Buri und Lukas Schatzmann für Pedro Sanchez und Gianluca Perruchini, sollten wieder die Stabilität zurückbringen. Beide Wechsel trugen Früchte, auf einmal gewann man wieder Zweikämpfe und war wieder energischer auf dem ganzen Platz. Ein solcher Zweikampf gewonnen von Lukas Schatzmann führte zur nächsten Grosschance, er leitete den Angriff mit einem super Ball in den Lauf von Jonas Kalambokis gerade selber ein, dieser zog an der Linie entlang bis zur Grundlinie spielt dann den Ball in den Rückraum auf den aufgerückten Schatzmann und dieser braucht den Ball nur noch einzuschieben scheiterte aber am mirakulös parierenden Stäfner Torhüter. Kurze Zeit später ein Ballgewinn durch Joel Buri, dieser schickt erneut Jonas Kalambokis auf die Reise dieses Mal entschied er sich für eine Flanke auf die andere Seite perfekt auf Enea Scot, dieser legt mit zwei Kontakten auf den erneut durchgelaufenen Lukas Schatzmann ab, Schuss Tor 2:0 und der Jubel so heftig wie mittlerweile der Regen in Stäfa. Das Spiel schien gelaufen und trotzdem powerte Herrliberg weiter, dies führte dann zum Schlusspunkt in der 81‘ Lukas Schatzmann taucht alleine vor dem Torhüter auf tanzt diesen auf und schiebt zum 3:0 Endstand ein, nun brechen endgültig alle Dämme.

Das Ziel war erstens den Klassenerhalt am Freitag zu fixen und Stäfa in einem direkten Duell zu schlagen, hinter beiden Zielen kann man ein dickes Häkchen machen. Nun heisst es den Schwung in die letzten 2 Saisonspiele zu nehmen und sich im Mittelfeld der Tabelle festzubeissen.