🟥⚪ Deutlicher Derby-Sieg in Neidlingen! 💥⚽

TV Neidlingen II – TSV Weilheim/Teck II 1:4 (0:2)
Unsere Zweite zeigt erneut ihre Klasse und feiert im kleinen Derby gegen den TV Neidlingen II einen souveränen 4:1-Auswärtserfolg! 💪
Trotz beherztem Auftritt der Gastgeber legte unsere Mannschaft früh die Weichen auf Sieg:
⚽ Igor Zivkovic (14.)
⚽ Abdulmelik Ulucay (28.)
⚽ Christian Jäschke (71.)
⚽ David Giss (76.)
Einziger Schönheitsfehler: der sehenswerte Anschlusstreffer der Hausherren kurz vor Schluss. Aber unterm Strich steht ein verdienter und starker Auftritt unserer Jungs! 🔥
👉 Zweiter Sieg im zweiten Spiel
👉 Offensiv effizient – defensiv stabil
👉 Fokus auf die nächsten Aufgaben 💯
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #derbysieger #zweite #auswärtssieg #bezirksliga