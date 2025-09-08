 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spielbericht

🟥⚪ Deutlicher Derby-Sieg in Neidlingen! 💥⚽

Kreisliga B6
TV Neidling. II
Weilheim/T. II
Gestern, 13:00 Uhr
TV Neidlingen
TV Neidling. II
TSV Weilheim/Teck
Weilheim/T. II
1
4
TV Neidlingen II – TSV Weilheim/Teck II 1:4 (0:2)

Unsere Zweite zeigt erneut ihre Klasse und feiert im kleinen Derby gegen den TV Neidlingen II einen souveränen 4:1-Auswärtserfolg! 💪

Trotz beherztem Auftritt der Gastgeber legte unsere Mannschaft früh die Weichen auf Sieg:
Igor Zivkovic (14.)
Abdulmelik Ulucay (28.)
Christian Jäschke (71.)
David Giss (76.)

Einziger Schönheitsfehler: der sehenswerte Anschlusstreffer der Hausherren kurz vor Schluss. Aber unterm Strich steht ein verdienter und starker Auftritt unserer Jungs! 🔥

👉 Zweiter Sieg im zweiten Spiel
👉 Offensiv effizient – defensiv stabil
👉 Fokus auf die nächsten Aufgaben 💯

#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #derbysieger #zweite #auswärtssieg #bezirksliga

