Hilden blickt schon in Richtung Saisonstart. – Foto: Sascha Zeise

Deutlicher Dämpfer für die SpVg. Hilden 05/06 Der neue Chefcoach Thomas Zak hat noch viel Arbeit vor sich. Die Vorbereitung der Süder leidet auch unter dem akuten Personalmangel.

„Sieben auf einen Streich“ hieß es für die SpVg. Hilden 05/06 bei der 2:7-Heimniederlage gegen den TSV Solingen. Bereits zur Pause lag der Landesligaaufsteiger 4:0 vorne. Erst als TSV-Trainer Nils Esslinger nach der Pause seiner zweiten Garnitur Spielpraxis ermöglichte, gelang den Südern die Ergebniskosmetik. Jan Hallmann legte zweimal präzise auf. Zunächst für Routinier Taoufik Baouch (81.) und ganz am Ende (90.) für Leif Horsch.

Test soll nicht überbewertet werden Kein einfaches Spiel für das neue Hildener Trainerduo Thomas Zak und Michael Sagorski, das ja vor wenigen Wochen an den Weidenweg wechselte. „Uns fehlten auf der Bank die nötigen personellen Alternativen, deshalb waren wir heute für den jetzt zwei Ligen höher spielenden TSV auch kein ernsthafter Prüfstein“, sagte Chefcoach Zak. Der 60-Jährige fügte hinzu: „Gut, das Ergebnis war deftig, spiegelt aber angesichts unserer Personalprobleme nicht das tatsächliche Leistungsvermögen unserer Mannschaft wider. Die Saison beginnt in zehn Tagen mit dem Heimspiel gegen den VfL Benrath. Verletzungsbedingt oder aufgrund von Trainingsrückstand haben wir noch nicht alle Stammspieler an Bord. Wir hoffen, dass sich das bis zum 17. August noch ändert.“