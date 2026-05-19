Deutlicher Befreiungsschlag: Blaues Wunder feiert Kantersieg

– Foto: Volkhard Patten

Die SG Blaues Wunder Hannover meldet sich im Abstiegskampf eindrucksvoll zurück. Gegen den TSV Kirchrodefeierte die Mannschaft von Trainer Leon Erler einen klaren 7:2-Erfolg und hat den Klassenerhalt nun wieder komplett in der eigenen Hand.

„Am Ende steht ein relativ deutlicher und auch absolut verdienter Sieg“, sagte Trainer Leon Erler nach der Partie. „Ich denke, dass das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung geht.“

Die SG Blaues Wunder Hannover hat im Abstiegskampf ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den TSV Kirchrode gewann die Mannschaft mit 7:2 (3:1) und verschaffte sich damit vor den letzten beiden Spieltagen eine deutlich bessere Ausgangslage.

Die Gastgeber erwischten einen starken Start und gingen bereits früh durch Benett-Luca Bohm in Führung (7.). Blaues Wunder kontrollierte die Anfangsphase klar und hätte nach Ansicht Erlers schon deutlich höher führen können. „Eigentlich hätten wir zu diesem Zeitpunkt schon 3:0 führen können, weil wir mehrere hochkarätige Torchancen liegen gelassen haben“, sagte der Trainer.

Mit zunehmender Spielzeit verlor Blaues Wunder jedoch kurzzeitig den Zugriff auf die Partie. „Danach haben wir allerdings etwas nachgelassen und sind zu fahrig geworden“, erklärte Erler. Kirchrode kam dadurch besser ins Spiel und glich durch Abdul Wahid Orya zum 1:1 aus (32.).

Die Reaktion der Gastgeber folgte allerdings prompt. Nur fünf Minuten später stellte Benett-Luca Bohm die Führung wieder her (37.), ehe Alp Arslan-Melikhan Avsar noch vor der Pause auf 3:1 erhöhte (40.). „Wichtig war dann, dass wir sehr schnell die richtige Antwort gefunden haben“, sagte Erler. „Das war aus meiner Sicht auch entscheidend für den weiteren Spielverlauf.“

Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Alp Arslan-Melikhan Avsar auf 4:1 (47.). Danach schien die Partie bereits entschieden, auch wenn Kirchrode durch Oleksandr Polishchuk noch einmal auf 4:2 verkürzte (67.). „Sie hatten anschließend sogar noch eine gute Möglichkeit auf das 4:3“, sagte Erler. „Genau solche Phasen dürfen wir eigentlich gar nicht erst zulassen.“

Mit dem dritten Treffer von Alp Arslan-Melikhan Avsar zum 5:2 (81.) war die Begegnung endgültig entschieden. In der Schlussphase schraubten Jakob Herrmann (85.) und Lenn Kreze (89.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

Für Blaues Wunder war der deutliche Erfolg nicht nur sportlich wichtig, sondern auch mental ein Befreiungsschlag nach den vergangenen Wochen mit mehreren knappen Niederlagen. „Die drei Punkte bringen uns tabellarisch weiter nach vorne und genau das war entscheidend“, sagte Erler.

Durch den Sieg verbessert sich Blaues Wunder auf 33 Punkte und hat den Klassenerhalt nun wieder in der eigenen Hand. Entsprechend richtet sich der Blick bereits auf die letzten beiden Saisonspiele. „Jetzt haben wir noch zwei Endspiele vor der Brust“, sagte Erler. „Das Positive ist: Wir haben jetzt alles in der eigenen Hand.“

SG Blaues Wunder Hannover – TSV Kirchrode 7:2

SG Blaues Wunder Hannover: Tobias Voigt, Benett-Luca Bohm, Julius Jakob (60. Lenn Kreze), Joel Lothar Bruns (82. Thorben Behrens), Lasse Marten Jannsen, Marlon Bernhardt (70. Jakob Herrmann), Ibrahim-Lahar Gueye, Kai-Manoel Hidalgo Kehrel, Alexander Hose, Johannes Huber (70. Jean-Junior Aziamble), Alp Arslan-Melikhan Avsar - Trainer: Leon Erler

TSV Kirchrode: Marcelino Tegtmeier, Patrick Bartkiewicz, Abdul Wahid Orya (46. Moritz Bergmann), Moatasem Abdulkader, Lev Zhuravlov, Manuel Wagner, Bosh Adam Musab, Lev Kiebe (68. Aram Alo), Mirco Kraus, Felix Nzonene, Oleksandr Polishchuk - Trainer: Dominik Standke

Schiedsrichter: Jonas Daniel Meereis

Tore: 1:0 Benett-Luca Bohm (7.), 1:1 Abdul Wahid Orya (32.), 2:1 Benett-Luca Bohm (37.), 3:1 Alp Arslan-Melikhan Avsar (40.), 4:1 Alp Arslan-Melikhan Avsar (47.), 4:2 Oleksandr Polishchuk (67.), 5:2 Alp Arslan-Melikhan Avsar (81.), 6:2 Jakob Herrmann (85.), 7:2 Lenn Kreze (89.)