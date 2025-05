Deutlicher Auswärtssieg in Leutzsch

Im 500. Punktspiel der Leutzscher seit der Neugründung der BSG Chemie Leipzig agierte die Zeiss-Elf wieder mit einer 5er-Kette, in deren Zentrum Khaliud Abu El Haija spielte, der den FCC nach Saisonende Richtung Franken zum 1. FC Nürnberg verlassen wird. Im Tor stand wieder Marius liesegang, der siene Gelbsperre abgesessen hatte, und auch Alexander Prokopenko war nach überstandenen muskulären Problemen wieder mit dabei - wenn auch zunächst nur auf der Bank. Die ersten Minuten gehörten den Hausherren, ohne dabei jedoch für ernsthafte Torgefahr zu sorgen. Die erste gute Möglichkeit hatte der FCC, als Erik Weinhauer im Strafraum mit links zum Schuss kam, der jedoch im letzten Augenblick noch von einem Leipziger geblockt werden konnte (12.). Es sollte tatsächlich für längere Zeit die beste Möglichkeit in einem Spiel bleiben, das weitgehend höhepunktarm verlief, was der lautstarken Unterstützung von den Rängen jedoch keinen Abbruch tat. Nach einer halben Stunde traute sich Leipzig Ratifo aus der Distanz, ohne jedoch Liesegang vor irgendwelche Probleme zu stellen (30.). Kurz darauf war es Sören Reddemann, der nach einem Freistoß as dem rechten Halbfeld im Leipziger Strafraum zum Abschluss kam. Doch der Ball rauschte am langen Pfosten vorbei (31.). In der 38. Minute war es dann soweit, als Kay Seidemann einen von Jannes Werner von der rechten Seite perfekt in den Strafraum geschlagenen Ball in vollem Lauf kontrollierte, auf den Torwat zulief, diesen mit hohem Tempo rechts umkurvte und dann überlegt zur Jenaer Führung einschob (38.). Der FCC ließ hinten nichts zu und war mit seiner einzig wirklich großen Torchance gnadenlos effektiv. Leipzigs Ratifo versuchte es nochmals mit einem Schlenzer aus der Distanz - doch vergeblich (42.). Somit blieb es beim 1:0 für den FCC, der die knappe Führung in einem chancenarmen Spiel auch aufgrund der Spielanteile durchaus verdient mit in die Halbzeitpause nahm.

Aus dieser kamen beide Teams personell unverändert - und der FCC schwungvoll. Nachdem Erik Weinhauer im Leipziger Strafraum zu Fall kam, blieb der Pfiff aus - aber Jena dran! Nach einem Kopfball ließ BSG-Keeper Bellot den Ball unkonventionell klatschen, was jedoch seine Vorderleute bereinigen konnten (50.). Wenige Minuten später der FCC den Ball im Mittelfeld an Kirstein verlor, von wo es dann blitzschnell Richtung Marius Liesegang ging, der jedoch glänzend parierte und das 1:0 seines FCC festhielt. In dieser wohl besten Phase der Leutzscher erhöhte der FCC auf 2:0. Nach einem wunderbar von Nils Butzen von der rechten Seite getretenen Eckball war Maxim Hessel mit dem Kopf zur Stelle und schweißte das Spielgerät sehenswert und unhalbar zum 2:0 für die Zeiss-Elf ins Leipziger Netz (62.) - kurz darauf wurde Leipzigs Legende Kirstein ausgewechselt, der sich zu seinem Abschied von der BSG, f+r die er acht Jahre am Ball war, den lautstarken Applaus des Publikums abholte. Der FCC hatte das Spiel im Griff gegen eine BSG, die sich ihrem Schicksal ergab und nur wenig zuzusetzen hatte. In der 70. Spielminute war es der Gewinner der Torjägerkanone der Regionalliga Nordost, Erik Weinhauer, der nach Vorarbeit von Elias Löder und Kay Seidemann keine Mühe hatte, aus Nahdistanz mit seinem 18. Saisontor auf 3:0 zu stellen - gleichbedeutend mit dem Endstand.