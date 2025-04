Deutlicher Auswärtssieg für SG Anderlingen/Byhusen gegen Etelsen

Die SG Anderlingen/Byhusen hat sich am 16. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West souverän mit 6:0 beim TSV Etelsen durchgesetzt und bleibt damit dem Tabellenführer TuS Westerholz auf den Fersen.

Schon in der Anfangsphase setzte die Mannschaft von Trainerin Chiara Hess ein klares Zeichen: Marit Postels eröffnete den Torreigen in der 9. Minute, nur eine Minute später legte Tiara Burfeind mit dem 0:2 nach. Burfeind war es auch, die in der 25. Minute mit ihrem zweiten Treffer für klare Verhältnisse sorgte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Jarste Schröder auf 0:4 (45.).