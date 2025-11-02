Deutlicher Auswärtssieg für Holzheim

Mit temporeichen und dominanten ersten 45 Minuten, legte der SV Holzheim bereits in Durchgang eins den Grundstein für einen am Ende deutlichen Erfolg beim TSV Wasserburg. Es dauerte bis zur 27. Spielminute, als Simon Buchholz nach einem Freistoß im gegnerischen Sechzehner am Höchsten stieg und die Gäste per Kopf in Führung brachte. Holzheim drückte weiter und erhöhte durch ihren Kapitän Johannes Scheider per sehenswerten Distanzschuss aus zweiter Reihe und Louis Dietrich flach nach Hereingabe zur 0:3 Halbzeitführung (36. 38. Minute).

Schienen die Aschbergler in Durchgang zwei auf immer tiefer werdendem Platz etwas den Faden zu verlieren, war es wiederum Louis Dietrich, der aus 18 Metern seitlicher Position abschloss und auf 0:4 erhöhte (52.).

In Folge einige Ungenauigkeiten in Abspiel und Zugriff brachten die Gastgeber vom Günzburger Süden zu ihrer wohl gefährlichsten Chance im Spiel. Marcel Laub traf per sehenswertem Freistoß zum 1:4 Anschluss (60.).