Deutlicher Auswärtssieg für Anadoluspor 5:1 AFC Kassel

Am 2. Spieltag der KOL Kassel setzte Anadoluspor ein klares Ausrufezeichen und gewann auswärts beim AFC Kassel souverän mit 5:1.

Bereits in der 32. Minute brachte Bicer uns mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte er in der 45. Minute auf 0:2 und sorgte für einen komfortablen Halbzeitstand. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des AFC Kassel zum 1:2 legte Emre Bicer in der 71. Minute seinen dritten Treffer des Tages nach – 1:3 für Anadoluspor.