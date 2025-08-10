 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht

Deutlicher Auswärtssieg für Anadoluspor 5:1 AFC Kassel

Am 2. Spieltag der KOL Kassel setzte Anadoluspor ein klares Ausrufezeichen und gewann auswärts beim AFC Kassel souverän mit 5:1.

Bereits in der 32. Minute brachte Bicer uns mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte er in der 45. Minute auf 0:2 und sorgte für einen komfortablen Halbzeitstand. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des AFC Kassel zum 1:2 legte Emre Bicer in der 71. Minute seinen dritten Treffer des Tages nach – 1:3 für Anadoluspor.

In der Schlussphase machten wir alles klar: Zaki Ahmed traf in der 86. Minute zum 1:4, ehe Emre Bereket in der 90. Minute nach Vorlage von Berkay Aslan den Endstand von 1:5 markierte.

💡 Das Trainerteam bewies dabei den richtigen Riecher: Beide Torschützen der Schlussphase – Zaki Ahmed (für Tamer Çelik) und Emre Bereket (für Mikail Demircan) – kamen frisch von der Bank und trafen direkt.

Besonderer Moment:

Mikail Demircan bestritt heute sein 100. Spiel für Anadoluspor – eine großartige Marke für unseren Verein! 👏

