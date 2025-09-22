Deutlicher Auswärtssieg des SC Böckingen

Der SC Böckingen hat am Sonntag ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und beim SV Heilbronn am Leinbach II einen klaren 0:7-Auswärtserfolg gefeiert. Damit sicherte sich das Team von Trainer Rainer Graf den ersten Saisonsieg in überzeugender Manier.

Kurz nach dem Seitenwechsel legte der SC Böckingen nach. In der 48. Minute setzte Ülzhöfer David Eidecker mit einem tiefen Pass in Szene. Dieser brachte den Ball direkt per Flanke in die Mitte, wo Erion Uka nur noch den Fuß hinhalten musste – 0:2. Acht Minuten später war es erneut Uka, der nach Zuspiel von James Bairstrow den Ball ins Netz beförderte und auf 0:3 stellte.

Von Beginn an zeigten die Gäste, dass sie die Punkte unbedingt mitnehmen wollten. In der 34. Minute fiel der verdiente Führungstreffer: Nach einem Freistoß von Niklas Ülzhöfer stimmte die Zuteilung in der Defensive der Gastgeber nicht, sodass Ibrahim Bingöl völlig frei einköpfen konnte – 0:1.

Die Partie kippte endgültig in Richtung der Gäste, als Raphael Janus in der 60. Minute wegen wiederholtem Meckerns zunächst Gelb und direkt im Anschluss Gelb-Rot sah. In Überzahl nutzte der SC Böckingen die Räume konsequent aus. In der 66. Minute war es wieder Erion Uka, der einen öffnenden Ball von Ülzhöfer erlief, vor dem Tor eiskalt blieb und den Hattrick perfekt machte – wie schon am Donnerstag gelang ihm damit ein Dreierpack.

Doch die Gäste hatten noch nicht genug: In der 74. Minute legte Hasan Alsaghir clever auf Michael Utz zurück, der den Ball platziert zum 0:5 einschoss. In der 83. Minute trug sich auch Elmir Krasniqi in die Torschützenliste ein, nachdem er von Ülzhöfer bedient wurde. Den Schlusspunkt setzte erneut Uka in der 88. Minute, dessen Schuss SV-Keeper Jorge Andres Vasquez Varela unglücklich durch die Arme rutschte – 0:7.

Der SC Böckingen zeigte über die gesamte Spielzeit eine konzentrierte und engagierte Leistung und belohnte sich mit einem auch in der Höhe verdienten ersten Saisonsieg.

Ausblick:

Der SV Heilbronn am Leinbach reist am kommenden Sonntag um 13 Uhr zur SGM Abstatt/Ilsfeld. Der SC Böckingen ist zeitgleich bei Aramäer Heilbronn II gefordert.