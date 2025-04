Deutlicher Auswärtssieg beim PSV Freiburg

Am vergangenen Sonntag war die SG Wasser/Kollmarsreutebeim PSV Freiburg zu Gast. Nach zuletzt drei Niederlagen und einem Unentschieden musste dringend wieder ein SG für die her. Personell konnte Trainer Haxhija nicht aus dem vollen schöpfen… Sowohl Seiboth, Steigert und Winnewisser haben sich vor dem Spiel leider verletzt. Gute Besserung an der Stelle.



Die SG begann in einer Defensiven Grundordnung und war darauf bedacht hinten kein Gegentor zu kriegen. Trotzdem schaffte es die SG mit präzisen langen Bällen und guten Verlagerungen immer wieder Entlastung über die Außenbahnen zu schaffen. In der Anfangsviertelstunde kam man immer wieder über die linke Seite ins letzte Drittel. Die Führung für die SG fiel allerdings nach einem Standard. Bürkin bugsierte in der 20. Spielminute nach einem Kopfballduell von Geisert den freien Ball über die Linie. Keine zehn Minuten später erhöhte die SG auf 2:0. Althauserhatte nach einem schnellen Angriff viel Platz auf der linken Seite und flankte punktgenau auf den Kopf von Gordijenkoder den Ball im langen Eck versenkte. Anschließend schaltete die SG einen Gang zurück, was den Hausherren die Möglichkeit gab, offensive Nadelstiche zu setzen. Die SG Defensive war aber auf der Hut und lies nicht wirklich etwas anbrennen. Im Gegenteil, nach einem Ballgewinn schaleteAdetoro blitzschnell um und schickte Gordijenko auf die Reise. Der Stürmer bediente den mitgelaufenen Althauser und schon stand es 3:0. Ein blitzsauberer Konter in einer Drangphase des PSV Freiburgs.

Mit dem 3:0 ging es in die Halbzeitpause.