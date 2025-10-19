Deutlicher Auswärtssieg beendet die englische Woche

Trotz der enormen Personalmisere starteten die Gäste vor den 220 Zuschauern am Kunstrasen in Mainz-Mombach wie die Feuerwehr. Bereits in der dritten Minute wurde Marvin Mika im Strafraum gefoult. Den fälligen Foulelfmeter verwandelt Eros Dacaj (4.). In der 13. Minute kam der beste Spieler der Hausherren erstmals zur Geltung. Torwart Robin Balters parierte einen Freistoß von Jonas Singer im kurzen Eck. Im Gegenzug köpfte Takero Itoi in Richtung des Steinbacher Tores, scheiterte jedoch am Keeper. Wenig später landete ein überlegter Lupfer von Serkan Firat auf dem Tordach (18.). In der 23. Minute verfehlte Eros Dacaj das Gehäuse der Heimelf mit einem Freistoß nur um Zentimeter. Gwang-In Lee hatte die nächste Großchance der Steinbacher, doch erneut hielt der Keeper stark (29.). In der 33. Minute sollte dann aber der zweite Treffer fallen. Zwar hielt Balters zuerst einen Schuss von Michael Guthörl, doch nach der folgenden Ecke war der Torwart geschlagen. Eros Dacaj fand Marvin Mika und der drückte den Ball zum 0:2 über die Linie. Dies sollte dann auch der Pausenstand sein.

Die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel waren es nur wenige Sekunden, dann foulte Shako Onangolo den Steinbacher Jonas Singer. Den zweiten Foulelfmeter verwandelte Gwang-In Lee souverän (47.). Der TSV Schott Mainz bäumte sich nun etwas auf. Zuerst schoss Takero Itoi aus spitzem Winkel drüber (50.), dann traf Dennis De Sousa Oelsner aus 16 Metern zum 1:3 (53.). Die Hoffnung der Hausherren war jedoch nach nicht einmal 120 Sekunden wieder Geschichte. Ein Abwehrspieler hielt die Hand im Strafraum in einen Schuss von Jonas Singer. Den fälligen Handelfmeter verwandelte Serkan Firat (55.). Der Keeper war noch mit dem Fuß am Leder, doch dieses Sprang von der Latte hinter die Linie. Zwar ging es nach dem 1:4 noch munter hin und her, richtig gefährlich wurde es allerdings erst in der 73. Minute, weil Gwang-In Lee seine starke Leistung mit einem Dribbling und Querpass im Strafraum veredelte, doch Serkan Firat und Marvin Mika die Flanke verpassten und Michael Guthörl anschließend zu hoch zielte. Serkan Firat scheiterte wenig später am Keeper. Kim Bellinghausen hatte den Interims-Kapitän zuvor in Szene gesetzt (75.). Nach etlichen Fernschüssen, kam Mainz durch Takero Itoi noch zu einer letzten guten Gelegenheit, doch der Kopfball des Aktivpostens flog über das Tor. Es sollte die letzte nennenswerte Aktion beim souveränen 4:1-Auswärtssieg des TSV Steinbach Haiger, der auf dem Mainzer Kunstrasen den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Regionalliga Südwest verteidigte und dabei sogar zwei Zähler näher an den SGV Freiberg heranrückte.