Deutlicher Auswärtssieg beendet die englische Woche Mit 4:1 gewinnt der TSV Steinbach Haiger beim TSV Schott Mainz und verteidigt den zweiten Rang in der Fußball-Regionalliga Südwest.

Mit nur 14 Feldspielern und zwei Torhütern reiste der TSV Steinbach Haiger zum Schlusslicht der Liga. Thomas Rotfuß, Jakob Pfahl und Nick Galle hatten sich seit dem Pokalspiel am Mittwoch krank gemeldet. Zudem war Aaron Manu gesperrt.

Trotz der enormen Personalmisere starteten die Gäste wie die Feuerwehr. Bereits in der dritten Minute wurde Marvin Mika im Strafraum gefoult. Den fälligen Foulelfmeter verwandelt Eros Dacaj (4.). In der 13. Minute kam der beste Spieler der Hausherren erstmals zur Geltung. Torwart Robin Balters parierte einen Freistoß von Jonas Singer im kurzen Eck. Im Gegenzug köpfte Takero Itoi in Richtung des Steinbacher Tores, scheiterte jedoch am Keeper. Heute, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 1 4 Abpfiff

Wenig später landete ein überlegter Lupfer von Serkan Firat auf dem Tordach (18.). In der 23. Minute verfehlte Eros Dacaj das Gehäuse der Heimelf mit einem Freistoß nur um Zentimeter. Gwang-In Lee hatte die nächste Großchance der Steinbacher, doch erneut hielt der Keeper stark (29.). In der 33. Minute sollte dann aber der zweite Treffer fallen. Zwar hielt Balters zuerst einen Schuss von Michael Guthörl, doch nach der folgenden Ecke war der Torwart geschlagen. Eros Dacaj fand Marvin Mika und der drückte den Ball zum 0:2 über die Linie. Dies sollte dann auch der Pausenstand sein. Nach dem Seitenwechsel waren es nur wenige Sekunden, dann foulte Shako Onangolo den Steinbacher Jonas Singer. Den zweiten Foulelfmeter verwandelte Gwang-In Lee souverän (47.). Der TSV Schott Mainz bäumte sich nun etwas auf. Zuerst schoss Takero Itoi aus spitzem Winkel drüber (50.), dann traf Dennis De Sousa Oelsner aus 16 Metern zum 1:3 (53.). Die Hoffnung der Hausherren war jedoch nach nicht einmal 120 Sekunden wieder Geschichte.