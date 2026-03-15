Deutlicher Auswärtssieg

Die erste gute Chance der Partie hatten die Hausherren nach zehn Minuten. Die Gäste schalteten nach Ballverlust in der Offensive oft zu langsam um, sodass Iggingen in der Anfangsphase mehrmals durch schnelle Konter in Überzahl nach vorne kam. Am Ende eines solchen Konters scheiterte zuerst Florian Kaja an SGHU-Schlussmann Leopardi. Der Abpraller landete bei Luca Kedves, welcher das Leder aber aus fünf Metern über das Tor drosch.

Am 18. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg gastierte die SG Hohenstadt/Untergröningen bei unangenehm kalten Temperaturen beim VfL Iggingen. In einer Partie, in der man dem Gegner anfangs noch ein wenig zu viel Freiräume ließ, konnten sich die Gäste im Laufe der ersten Halbzeit fangen und am Ende einen 0:5 Auswärtssieg einfahren.

Nur vier Minuten später kam dann auch Bürgel zu seinem ersten Saisontor. Colletti sah den durchstartenden Marco Klotzbücher und spielte einen Ball in den Lauf. Klotzbücher wiederum hatte das Auge für den mitgelaufenen Bürgel und legte in die Mitte, sodass Bürgel den Ball nur noch über die Linie drücken musste.

Langsam berappelten sich die Gäste und kamen dann auch in der 14. Minute durch eine sehenswerte Eckballvariante in Führung. Domenico Prencipe spielte den Eckball von der rechten Seite flach ans Eck des Fünfmeterraums. Dort stand Jannik Bürgel, ließ den Ball aber schlau durch in Richtung Elfmeterpunkt. Im Rückraum war Angelo Colletti durchgestartet und setzte den Ball platziert unten links zum 0:1 ins Netz.

Im Anschluss flachte die Partie etwas ab und es dauerte bis zur 35. Minute ehe dann auch Klotzbücher einen Treffer beisteuern konnte. Colletti suchte aus etwa 16 Metern den Abschluss, welcher ihm aber eigentlich misslang und somit kein Problem für den Igginger Schlussmann hätte darstellen sollte. Aus irgendeinem Grund rutschte diesem der Ball aber durch die Finger, sodass der nachgelaufene Klotzbücher nur noch ins leere Tor zum 0:3 einschieben musste, was gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete.

Auch nach Wiederanpfiff war es erst einmal wieder Klotzbücher der im Fokus stand. In der 46. Minute versuchte er es nach Vorarbeit von Bürgel mit zu viel Druck und setzte den Ball rechts neben das Tor. Nur eine Zeigerumdrehung später konnte er den Abschluss dann aber besser platzieren – nach Lauf von Dorian Grau auf der rechten Seite bis zur Grundlinie, legte er zurück zu Klotzbücher. Dieser nahm aus 16 Metern Maß und setzte den Ball druckvoll zentral ins Tor zum 0:4.

In der Folge war die Partie geprägt von vielen Wechseln auf beiden Seiten und einer Spielphase, in der keine Mannschaft wirkliche Chancen herausspielen konnte. Der unschönste Wchsel für die Hausherren entstand gezwungenermaßen in der 75. Minute, als einem Igginger Spieler die Kniescheibe heraussprang und er daraufhin auf einer Trage vom Spielfeld gebracht werden musste.

Nach der längeren Unterbrechung sorgte in der 80. Minute dann erneut Angelo Colletti für den Endstand. Nach Chipball von Klotzbücher links in den Strafraum, ließ Colletti mit Körpertäuschungen noch zwei Gegenspieler stehen und schob den Ball dann flach rechts zum 0:5 ein.

In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Niklas Zick noch die große Chance auf 0:6 zu stellen, doch hatte der Schiedsrichter hier nach Zuspiel von Colletti eine Abseitsstellung gesehen. So blieb es beim Spielstand von 0:5, bei welchem der Unparteiische auf Grund der Deutlichkeit des Ergebnisses, dann auch sehr pünktlich abpfiff.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergröningen: Fabio Leopardi, Manuel Rupp, Felix Häußler, Moritz Müller, Niklas Maier, Oliver Stegmeier (60. Niklas Schulz), Domenico Prencipe (58. Danilo Funk), Marco Klotzbücher (85. Fabian Berroth), Jannik Bürgel (69. Alexander Seitz), Dorian Grau (60. Niklas Zick), Angelo Gabriele Colletti

Tore: 0:1 Angelo Gabriele Colletti (14.), 0:2 Jannik Bürgel (18.), 0:3 Marco Klotzbücher (35.), 0:4 Marco Klotzbücher (47.), 0:5 Angelo Gabriele Colletti (80.)