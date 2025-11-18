Deutlicher Auswärtserfolg für Junglöwinnen in Oberrad

Während in Hälfte Eins bei den Junglöwinnen noch meist die Genauigkeit beim letzten Pass, die Entschlossenheit beim Abschluss oder die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor fehlte, und es trotz deutlicher Spielkontrolle "nur" 2:0 für den KSV stand (Tore von Marlene Remus in der 16. und Ella Salzmann in der 35. Minute), brachen, wie auch in der Vorwoche, nach dem Pausentee alle Dämme. Löwenkapitänin Josephine Fölsch war in Minute 36 zur Stelle, eroberte in hohem Pressing den Ball und schloss mit sehenswertem Schuss in den linken Torwinkel zum 3:0 ab. In den nächsten Minuten drehte dann Mittelfeldspielerin Marlene Remus auf und bedankte sich bei ihren Mannschaftkameradinnen, indem sie die Vorlagen ihrer Mitspielerinnen innerhalb von 25 Minuten zu zwei lupenreinen Hattricks in Folge (40., 44., 46., 47., 49. + 65. Min.) veredelte. In der letzten Spielminute war es dann wiederum Ella Salzmann vorbehalten, mit Ihrem zweiten Tor des Tages, den Endstand von 10:0 für den KSV herzustellen. So konnten die Junglöwinnen und ihr Anhang nach getaner Arbeit glücklich und zufrieden die Heimreise nach Nordhessen antreten.

Bevor es für die C-Juniorinnen in die wohlverdiente Winterpause geht, steht am nächsten Samstag allerdings noch ein weiteres Auswärtsspiel an. Am Samstag den 22.11.25 um 13.30 ist die Mannschaft von Ibo Maden in Bad Vilbel beim Tabellennachbarn des SC Dortelweil zu Gast und möchte dann versuchen, dort, mit einem weiteren Erfolg, die Siegesserie fortzusetzen und so mit einem positiven Erlebnis die Hinrunde zu beenden.