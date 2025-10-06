Deutlicher Auswärtserfolg

Unser „Eis“ kehrt mit einem überzeugenden 0:5-Erfolg aus Mönchaltorf zurück und sichert sich verdient die nächsten drei Punkte.
Pfäffikon startete stark in die Partie und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Bereits in der 13. Minute gelang Siro Wolfer mit einem sehenswerten Chip der Führungstreffer zum 0:1. Danach fand Mönchaltorf jedoch besser ins Spiel und kam vereinzelt gefährlich vor unser Tor. Mit etwas Glück und guter Defensivarbeit konnte die knappe Führung in die Pause gerettet werden.
Der Start in die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie das Ende der ersten – Mönchaltorf drückte, doch Pfäffikon blieb geduldig. Nach einer starken Einzelleistung von Heltrim Qunaj, der sich auf der Seite durchsetzte und ideal querlegte, erhöhte Ivan Bochicchio auf 0:2. Dieses Tor war der Dosenöffner: Ab dann übernahm Pfäffikon klar das Spielgeschehen.
In der 60. Minute schwächte sich Mönchaltorf selbst durch eine rote Karte – Pfäffikon nutzte die Überzahl eiskalt aus. Nur zehn Minuten später traf der eingewechselte Leon Fazlija zum 0:3. Fünf Minuten danach legte der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Nicola Jucker das 0:4 nach. In der 88. Minute setzte Jucker mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 0:5-Endstand.
Eine geschlossene Mannschaftsleistung, clever ausgespielt und souverän zu Ende gebracht – Aufgabe erfüllt, drei Punkte für Pfäffikon!
Am kommenden Sonntag um 11:00 Uhr ist wieder ein Heimspiel angesagt, da empfangen wir zu Hause den FC Männedorf. Wir freuen uns auf eure zahlreiche Unterstützung!
❤️🤍 HOPP FCP! ❤️🤍
⚽️
Siro Wolfer
Ivan Bochicchio
Leon Fazlija
2x Nicola Jucker
🅰️
Thomas Adey
Leon Fazlija
Ismaila Ceesay
🟨
🟥