Deutlicher Auswärtserfolg

Unser „Eis“ kehrt mit einem überzeugenden 0:5-Erfolg aus Mönchaltorf zurück und sichert sich verdient die nächsten drei Punkte.

Pfäffikon startete stark in die Partie und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Bereits in der 13. Minute gelang Siro Wolfer mit einem sehenswerten Chip der Führungstreffer zum 0:1. Danach fand Mönchaltorf jedoch besser ins Spiel und kam vereinzelt gefährlich vor unser Tor. Mit etwas Glück und guter Defensivarbeit konnte die knappe Führung in die Pause gerettet werden.

Der Start in die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie das Ende der ersten – Mönchaltorf drückte, doch Pfäffikon blieb geduldig. Nach einer starken Einzelleistung von Heltrim Qunaj, der sich auf der Seite durchsetzte und ideal querlegte, erhöhte Ivan Bochicchio auf 0:2. Dieses Tor war der Dosenöffner: Ab dann übernahm Pfäffikon klar das Spielgeschehen.