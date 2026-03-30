Deutlicher 6:0 Heimsieg für die Spielvereinigung

Nach den Feierlichkeiten zum Aufstieg in die A-Klasse zeigte sich unsere 1. Mannschaft gut erholt und zeigte gegen die Spielgemeinschaft aus Mühlhausen und Rettigheim eine gute Leistung und siegte verdient mit 6:0. Trotz der Ausfälle von Thorben Stadler, Marvin Gärtner, Marvin Alexa, Max Christmann und Samuel Möhrle stand eine schlagkräftige Mannschaft für die SpVgg auf dem Feld, die gegen einen guten Gegner unter anderem das 100. Tor der laufenden Saison erzielen konnte.

Nach der eher durchwachsenen Leistung gegen Mauer erwischte die Neckarsteinacher Elf einen perfekten Auftakt in die Begegnung. Der Sekundenzeiger der Uhr hatte noch keine ganze Umdrehung hinter sich, da konnte Levin Sandmann bereits das 1:0 für sein Team erzielen. In Spielminute 14 wurde dann Rick Wulle im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht und der gut leitende Schiedsrichter entschied auf 11-Meter, den der gefoulte selbst zum 2:0 verwandelte. Im weiteren Spielverlauf versuchte die SpG Mühlhausen 3/Rettigheim 2 ihr Spiel in der Offensive etwas zu verstärken, allerdings wurden die Angriffsbemühungen am Strafraum der Spielvereinigung alle unterbunden. Als sich schon alle Beteiligten auf die Halbzeit einstellten, schlug unser Torjäger Rick Wulle ein zweites Mal zu und konnte kurz vor dem Seitenwechsel das Ergebnis auf 3:0 erhöhen.

Nach der Pause zeigte die Heimelf einige gute Kombination, ohne jedoch weiter etwas Zählbares zu verbuchen. In der 68. Spielminute dachte sich dann Rick Wulle aller guten Dinge sind 3 und markierte seinen dritten Treffer in der Begegnung zum Zwischenstand von 4:0. Nach einigen Wechseln auf Seiten der SpVgg in der Schlussphase kam noch einmal neuer Schwung ins Team und es folgten noch zwei erwähnenswerte Jubiläen. In der 83. Spielminute konnte Rick Wulle den Treffer zum 5:0 erzielen, was sein 50. Saisontreffer bedeute. Nach den 50 Toren in der gesamten letzten Saison ist er somit wieder auf Rekordjagd. Den Schlusspunkt setzte dann unser Spielertrainer Levin Sandmann mit dem 100. Saisontreffer für sein Team in der 87. Spielminute, was dann auch den 6:0 Endstand bedeutet.