Deutlicher 4:1-Heimsieg sichert dem MTSV Mittelfeldplatz

Am 23. Spieltag der Kreisliga Holzminden setzte sich der MTSV Jahn Eschershausen 1864 souverän mit 4:1 gegen die SG Sollingtor durch. Mit diesem Sieg festigt Eschershausen seine Position im Tabellenmittelfeld, während Sollingtor weiterhin am Tabellenende verbleibt.

MTSV Jahn Eschershausen 1864 – SG Sollingtor 4:1 (1:0)

Eschershausen dominierte die Partie von Beginn an und ging früh durch Fabian Bertram in Führung (4. Minute). Nach der Pause erhöhte Faris Farah auf 2:0 (58.), bevor Pascal Severin mit einem Doppelpack (76. und 85. Minute) den Vorsprung weiter ausbaute. Patrick Kleine gelang in der 86. Minute lediglich der Ehrentreffer für Sollingtor. Mit diesem Ergebnis verbessert sich Eschershausen auf den 6. Tabellenplatz mit 30 Punkten, während Sollingtor mit nur sechs Punkten weiterhin Schlusslicht bleibt.