Deutlicher 10:1-Testspielsieg – GWA bereit für den Rückrundenstart

– Foto: Marie Beermann

Grün-Weiß Amisia hat die Generalprobe vor dem Rückrundenstart erfolgreich absolviert. Im letzten Testspiel setzte sich die Mannschaft deutlich mit 10:1 gegen den B-Ligisten Westfalia Leer durch und zeigte dabei über weite Strecken eine überzeugende Leistung.

Die Gastgeber fanden schnell in die Partie und gingen bereits früh durch Diogo Maia Rego (8.) und Alian Berisha (11.) mit 2:0 in Führung. Leer ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und verkürzte nur zwei Minuten später auf 2:1 (13.). In der Folge flachte das Spiel zunächst etwas ab.

Die Gäste waren mit einem sehr kleinen Kader angereist und mussten bereits nach gut 20 Minuten verletzungsbedingt wechseln, wodurch die personellen Möglichkeiten früh ausgeschöpft waren. Nach rund einer halben Stunde übernahm GWA wieder klar die Kontrolle, kombinierte gefällig, ließ zunächst aber noch die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. In der 36. Minute setzte sich Diogo stark gegen mehrere Gegenspieler durch und erzielte mit einem platzierten Schuss das 3:1, zugleich der Halbzeitstand.