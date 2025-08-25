Deutliche und verdiente Heimniederlage der SGA

In einer fairen Kreisliga A Begegnung zwischen der SG Aulendorf und der SGM

Deutliche und verdiente Heimniederlage der SG Aulendorf

an den Bodensee. Den besseren Start in die Partie erwischte die SGA und Andreas

Fischbach Schnetzenhausen nahmen die Gäste mit 4:1 hochverdient alle Punkte mit

Krenzler köpfte in der 10. Minute den Ball zum 1:0 ins Gästetor. Doch die Führung

gab den Hausherren nicht die nötige Sicherheit und so übernahmen die Gäste

allmählich das Spielgeschehen. Nach 24 Minuten glich Marc Reinhart zum 1:1 aus.

In der 33. Minute musste Thomas Strommer den Ball nur noch zum 1:2 über die

Torlinie schieben da sich Aulendorfs Abwehrspieler und der Torhüter gegenseitig

behinderten. Mit diesem Rückstand der Heimelf wurden dann die Seiten gewechselt.

In der zweiten Spielhälfte zogen sich die Gäste verstärkt in die eigene Spielhälfte

zurück und überließen der SGA weitestgehend das Spielgeschehen. Diese konnte

aber mit dieser Überlegenheit nichts anfangen und man versuchte es ausschließlich

mit langen Bällen auf Andreas Krenzler. So brachte die SGA die Gäste in der Abwehr

nicht in große Gefahr und die SGM blieb immer wieder durch schnelle Konter

gefährlich. Einer dieser Konter vollendete Petar Posa nach 75 Minuten mit einem

Distanzschuss der Marke Extraklasse zum 1:3. Mit dem 1:4 durch Nico Haupter in

der 81. Minute war dann das Spiel zu Gunsten einer spielerisch und läuferisch

überlegenen Gäste Elf aus Fischbach Schnetzenhausen entschieden. Zwar hatte die

SGA in der Schlussphase noch ein zwei Torchancen, ohne jedoch ein Tor zu erzielen.

SG Aulendorf – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:4 (1:2)

SG Aulendorf: Kevin Schuldis, Patrick Moll, Fabian Madlener, Manuel Brühl (77.

David Miller), Dimitri Neb (63. Patrick Demmer), Mehmed Demir (63. Maik Eperts),

Maxim Reuss, Michael Karasjov, Lukas Steinhauser, Andreas Krenzler, David- Noah

Rimili - Trainer: Martin Sommer

SGM Fischbach/Schnetzenhausen: Marcel Speth, Jonas Eichhorn, David Pfister,

Felix Buck, Yannick Koller, Marc Reinhart (66. Petar Poša), Tim Mayer (88. Benjamin

Bisleruck), Stephan Nuber, Thomas Strommer (66. Nico Haupter), Kevin Reinhard

(57. Linus Darscheid), Lukas Pfister - Trainer: Ahmet Özsoy

Schiedsrichter: Yunus Topal - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Andreas Krenzler (11.), 1:1 Marc Reinhart (25.), 1:2 Thomas Strommer

(34.), 1:3 Petar Poša (74.), 1:4 Nico Haupter (82.