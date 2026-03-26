Deutliche Testspielniederlage in Bielefeld

Personelle Engpässe prägen Vorbereitung
Die Partie stand unter besonderen Vorzeichen: Mehrere Spieler fehlten aufgrund von Länderspielreisen, darunter Elhan Kastrati, Grant-Leon Ranos und Jovan Mijatovic. Zudem absolvierte Kapitän Thorben Hoffmann ein individuelles Rehaprogramm, während Fabio Kaufmann aufgrund seiner Trainerausbildung nicht zur Verfügung stand.
Für Cheftrainer Lars Kornetka bot das Testspiel dennoch die Gelegenheit, Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit zu geben und Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.
Die Eintracht startete zwar mit einer ersten Standardsituation in die Partie, doch im Anschluss übernahm Bielefeld zunehmend die Kontrolle. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequent und stellten früh die Weichen auf Sieg.
Semir Telalovic eröffnete nach einem präzisen Steckpass den Torreigen, ehe Monju Momuluh einen Abpraller verwertete. Noch vor der Pause erhöhte Telalovic mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Die Braunschweiger Defensive hatte insbesondere bei schnellen Tiefenläufen Probleme und ging mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeit.
Verbesserter Auftritt nach der Pause
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Eintracht stabiler. Kornetka nutzte die Gelegenheit für mehrere Wechsel, wodurch frische Impulse ins Spiel kamen. In dieser Phase agierten die Gäste ausgeglichener und erspielten sich eigene Möglichkeiten.
Aaron Opoku setzte mit einem Distanzschuss ein erstes Ausrufezeichen, später vergaben auch Kevin Ehlers und Sidi Sané gute Chancen. Dennoch blieb die Effizienz auf Seiten der Arminia: Nach einer Standardsituation erhöhte Marvin Mehlem auf 4:0.
Den Schlusspunkt setzte schließlich die Eintracht. Nach einer Einzelaktion von Opoku kam der Ball zu Anas Bakhat, der zunächst am Torhüter scheiterte, im Nachsetzen jedoch erfolgreich war. Sein Treffer zum 1:4-Endstand war zugleich ein persönliches Erfolgserlebnis bei seinem Comeback.
Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, lieferte die Partie wichtige Erkenntnisse für die kommenden Aufgaben. Besonders die erste Halbzeit zeigte Defizite im Defensivverhalten, während der zweite Durchgang positive Ansätze offenbarte.
Nach der Länderspielpause gilt es nun, diese Eindrücke in den Trainingsalltag zu übertragen und im Ligaalltag wieder zu stabileren Leistungen zu finden.