Deutliche Testspielniederlage in Bielefeld

Personelle Engpässe prägen Vorbereitung Die Partie stand unter besonderen Vorzeichen: Mehrere Spieler fehlten aufgrund von Länderspielreisen, darunter Elhan Kastrati, Grant-Leon Ranos und Jovan Mijatovic. Zudem absolvierte Kapitän Thorben Hoffmann ein individuelles Rehaprogramm, während Fabio Kaufmann aufgrund seiner Trainerausbildung nicht zur Verfügung stand. Für Cheftrainer Lars Kornetka bot das Testspiel dennoch die Gelegenheit, Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit zu geben und Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.

Die Eintracht startete zwar mit einer ersten Standardsituation in die Partie, doch im Anschluss übernahm Bielefeld zunehmend die Kontrolle. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequent und stellten früh die Weichen auf Sieg. Semir Telalovic eröffnete nach einem präzisen Steckpass den Torreigen, ehe Monju Momuluh einen Abpraller verwertete. Noch vor der Pause erhöhte Telalovic mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Die Braunschweiger Defensive hatte insbesondere bei schnellen Tiefenläufen Probleme und ging mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeit.