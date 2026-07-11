Deutliche Testspiel-Niederlage für den VfB Krieschow in Gebelzig

Für den Verein brachte das heutige Aufeinandertreffen eine schmerzhafte Lehrstunde mit sich. Der VfB 1921 Krieschow bestritt sein zweites Testspiel im Rahmen der aktuellen Vorbereitung. Die Partie wurde am heutigen Samstag in Gebelzig ausgetragen, wo das Team auf den Kontrahenten FC Oberlausitz Neugersdorf traf. Nach den ersten intensiven Trainingseinheiten sollte dieser wichtige Vergleich zeigen, wie weit die Mannschaft in ihren sportlichen Abläufen bereits vorangeschritten ist. Doch die Realität auf dem Rasen hielt für das Team an diesem Tag eine Enttäuschung bereit. Die Niederlage schmerzt in dieser Phase der Vorbereitung.

Die Entscheidung gegen den Oberligisten

In Gebelzig entwickelte sich eine intensive Partie, in der der VfB 1921 Krieschow defensiv stark gefordert wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es den ersten Dämpfer für das Team. In der 44. Spielminute erzielte Milan Salich das Führungstor zum 1:0 für den FC Oberlausitz Neugersdorf. Mit diesem knappen Rückstand ging es für die Krieschower in die Kabine.

Die Hoffnung auf eine Wende im zweiten Durchgang zerschlug sich jedoch schnell nach dem Seitenwechsel. Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff, in der 51. Minute, erhöhte David Halbich per Foulelfmeter auf 2:0 für den Gegner. Der VfB versuchte in der Folgezeit alles, um sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch ein weiterer Treffer in der Schlussphase besiegelte das Ergebnis endgültig. Erneut war es David Halbich, der in der 81. Spielminute den 3:0-Endstand für den sächsischen Verein markierte. Damit stand am Ende eine deutliche Niederlage für die Krieschower zu Buche.

Ein echter Härtetest gegen einen Regionalligisten

Das kommende Spiel wirft bereits seine Schatten voraus. Am Mittwoch, dem 15.07.2026, bittet der VfB 1921 Krieschow zum nächsten Härtetest. Um 18:30 Uhr empfängt das Team den Regionalligisten VSG Altglienicke.