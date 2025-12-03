Deutliche Strafen bestätigt

– Foto: Thomas Rinke

Im Zuge des abgebrochenen Kreisoberliga-Duells zwischen SG Friedewald/Ausbach und dem FSV Hohe Luft hat das Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands umfassende Sanktionen verhängt. Wie Torgranate berichtet, wird die Begegnung mit 3:0 für Friedewald gewertet. Beide Vereine müssen Geldstrafen zahlen, wobei Hohe Luft für Ausschreitungen und den Spielabbruch die Hauptlast trägt. Eine Reduzierung der Strafe ist möglich, sollte eine Einigung mit der Gemeinde Friedewald über entstandene Schäden erzielt werden.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SG Ausbach/Friedewald SG Ausbach/Friedewald FSV Hohe Luft Hersfeld Hohe Luft 3 0 § Urteil Besonders hart treffen die Entscheidungen vier ehemalige Spieler des FSV. Für unterschiedliche Formen unsportlichen Verhaltens wurden Sperren zwischen zwei und 24 Pflichtspielen ausgesprochen, spielklassenübergreifend gültig. Ein weiterer Spieler wurde freigestellt. Da Hohe Luft mehrere Beteiligte inzwischen aus dem Verein ausgeschlossen hat, ruhen die Sperren bis zu einer erneuten Anmeldung bei einem anderen Klub – Teile davon gelten durch bereits verpasste Partien jedoch als teilweise abgesessen.