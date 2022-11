Deutliche Siege: Seitz-Erfolg im Heim-Comeback, Haching gewinnt weiter 23. Spieltag in der Regionalliga Bayern - Freitag: Unterhaching verabschiedet Trainer Wagner mit einem 3:0-Erfolg nach Katar +++ FCB II macht's deutlich

Weder die SpVgg Unterhaching, noch der FC Bayern München II ließen am Freitagabend am vorletzten Spieltag vor der Winterpause großartig etwas anbrennen. Während der Spitzenreiter bei einem deutlichen 3:0-Erfolg über den SV Heimstetten an der Tabellenspitze weiter die Richtung vorgibt und seinen Trainer Sandro Wagner mit einem Erfolgserlebnis zur WM nach Katar verabschiedet, zeigte der FC Bayern München II (5:0 gegen die DJK Vilzing) eine eindrucksvolle Reaktion nach dem Spielabbruch vergangenes Wochenende im Stadtderby gegen Türkgücü München...

Neun Minuten reichten dem Tabellenführer am Ende zu Gast beim SV Heimstetten, um die Partie auf seine Seite zu ziehen und diese noch vor dem Halbzeitpfiff zu entscheiden. Goalgetter Patrick Hobsch legte bereits nach 19 Minuten vor und damit den Grundstein für den 18. Sieg in der laufenden Spielzeit. Nur vier Zeigerumdrehungen später (23.) zog sein kongenialer Sturmpartner Mathias Fetsch nach und erzielte aus der Distanz sein 9. Saisontor zum 2:0. Die SpVgg Unterhaching spielte sich in einen Rausch und machte zum Leidwesen des SV Heimstetten nach einem tollen Spielzug noch in der ersten Hälfte so gut wie den Deckel drauf: Niclas Anspach (25.) verwertete einen sehenswerten Angriff zum 3:0. Auch, wenn der SV Heimstetten eigentlich mutig begann, war es spätestens mit dem dritten Tor des Abends eine wahnsinnige Herausforderung noch einmal zurückzukommen.

Der FC Bayern München II zeigte nach dem Spielabbruch am vergangenen Wochenende im Stadtderby gegen Türkgücü München eine deutliche Reaktion und bescherte Holger Seitz einen absoluten Traumeinstand zurück an der heimischen Seitenlinie. Die "kleinen Bayern" behielten am Freitagabend gegen die DJK Vilzing mit 5:0 die Oberhand und schickten den Aufsteiger nach einer sehr einseitigen Partie mit leeren Händen zurück nach Hause. Lucas Copado machte in der 14. Minute mit seinem Führungstreffer den Auftakt, der der Heim-Elf deutlich sichtbar in die Karten spielte. Auch in der Folge gab der FCB in diesem Spiel den Ton an und hätte noch vor dem 2:0 in Führung gehen können. Knapp zehn Minuten vor der Pause (36.) war es dann doch soweit und Timo Kern nutzte nach toller Vorarbeit von Younes Aitamer seine Chance.

Nach der Pause schoss die Reserve des Rekordmeisters dann gegen eine an diesem Abend wehrlose Mannschaft einen deutlichen Heimerfolg heraus: Erneut traf Timo Kern (Foulelfmeter, 59.), ehe Eyüp Aydin (63.) und Lovro Zvonarek diesem Spiel endgültig den Deckel drauf machten.