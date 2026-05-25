Deutliche Rückspiel-Pleite besiegelt Dornacher Landesliga-Abstieg

SV Dornach : SV Planegg (blau), 24.05.2026, TW Leon Cuni – Foto: Dieter Michalek

Der SV Dornach ist aus der Landesliga abgestiegen. Nach dem 1:5 im Rückspiel der Relegation stand der Abstieg bereits nach einer Viertelstunde fest.

Nach einer knappen Viertelstunde war das Thema Klassenerhalt schon erledigt: Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben gegen den SV Planegg- Krailling auch das Rückspiel der ersten Runde der Relegation verloren und waren am Ende mit der 1:5-Pleite sogar noch gut bedient. In Addition beider Partien steht gegen den Bezirksligisten auch so ein 3:9 zu Buche.

Valentino Gavric vergab deren erste Topchance, als er aus sechs Metern unbedrängt übers Tor schoss (7.), dann musste Dornachs Innenverteidiger Alexander Mrowczynski nach einem Eckstoß kurz vor der Linie klären (10.), und in der 13. Minute führte Planegg bereits: Mrowczynski ging zu zögerlich ins Duell mit Aleksandar Demonjic, der passte scharf in den Strafraum, wo Gavric den Angriff veredelte.

Dabei hatten die Dornen schwungvoll begonnen, fanden sofort im gegnerischen Strafraum statt. Der Schuss von Leon Rexhaj wurde geblockt (3.), und der zentrale Abschluss von Felix Partenfelder bereitete Planeggs Keeper Marijan Krasnic keine Probleme (6.). Genauso schnell offenbarten sie allerdings bedenkliche Abwehrschwächen – selbst, wenn ihre Defensivreihe in Überzahl agierte, geriet sie gegen die schnörkellos nach vorne preschenden Gästen allzu leicht in Bedrängnis.

Einfach nur unfassbar.

Interimscoach Alexander Mrowczynski

Unmittelbar nach der Trinkpause erhöhte Mario Simic auf 2:0 für den Bezirksligisten (27.), der bei einer Doppelchance für Amani Mbaraka und Aldin Ahmetovic erst den linken und dann den rechten Pfosten traf. Mbaraka hätte einen Fehlpass von Hugo Heise in der eigenen Hälfte um ein Haar mit einem weiteren Treffer bestraft (36.), und Gavric scheiterte an Leon Cuni, als er ganz allein auf den SVD-Torwart zulaufen durfte (39.). Weil die Gastgeber kurz vor der Pause auch Planeggs Torjäger Demonjic zu viel Platz ließen, traf der aus 16 Metern zum längst überfälligen 3:0 (44.).

Nach der Pause war dann Cuni erneut gegen Gavric zur Stelle (56.), ehe die Gäste ihre Überlegenheit mit weiteren Treffern dokumentierten. Demonjic legte sein zweites Tor nach (60.), und nachdem Aldin Ahmetovic mit einem Kopfball das Ziel noch knapp verfehlt hatte (63.), bestrafte er im nächsten Moment den zu nachlässigen Dornacher Spielaufbau mit dem 5:0 (63.).

Die Heimelf strahlte in der 65. Minute das erste Mal echte Torgefahr aus, als Rexhaj Krasnic zu einer Parade zwang, durfte es in Person von Adama Diarra (76.) und Fabian Aicher (78.) noch einmal versuchen und kann gegen einen jetzt im Verwaltungsmodus agierenden Kontrahenten noch zum Ehrentreffer: Marko Todorovic traf sehenswert aus 25 Metern (84.). „Du hast schon nach dem 0:1 gemerkt, dass die Köpfe heruntergehen, ab dann fehlte jede Gegenwehr“, sagte der 29-Jährige, der sich schwertat, Gründe für die desolate Leistung zu liefern. Interimscoach Alexander Mrowczynski fand es „einfach nur unfassbar“, wie sich die Mannschaft in die Niederlage fügte.

SV Dornach – SV Planegg-Krailling 1:5 (0:3) SV Dornach: Cuni – Reiter (73. Reitmayer), Mrowczynski, Wagatha (58. Aicher), Hamdard (73. Buck) – Kampmann, Rexhaj – Heise (42. Diarra), Bozoglu, Partenfelder (61. Scholz) – Todorovic. Tore: 0:1 Gavric (13.), 0:2 Simic (28.), 0:3 Demonjic (44.), 0:4 Demonjic (60.), 0:5 Ahmetovic (63.), 1:5 Todorovic (84.). Schiedsrichter: Simon Küblböck (SV Untergriesbach). Zuschauer: 347.