Deutliche Niederlage: SV Avenwedde geht im Regen-Spiel komplett baden

Der Gütersloher Fußball-Landesligist SV Avendwedde verliert mit 1:5 gegen Titelkandidat SC Herford und muss sich eingestehen, zu viele Fehler gemacht zu haben.
Gütersloh. Im strömenden Regen von Avenwedde schüttelte Miron Tadic auf dem Sportplatz seines SV Avenwedde mit dem Kopf. „Unter dem Strich geht das 0:5 zur Pause natürlich in Ordnung, aber es waren viele, viele individuelle Fehler, die zu diesem Ergebnis geführt haben“, ärgerte sich der erfahrene Coach nach der 1:5 (0:5)-Heimniederlage gegen den SC Herford vor allem über den Auftritt im ersten Durchgang.
Denn ehe der Coach des Fußball-Landesligisten in der Kabine entsprechend laut geworden war, halfen die Avenwedder kräftig selbst mit, schnell uneinholbar hinten zu liegen. Nach Schuss von Nico Bartling, Ex-Spieler des FC Gütersloh, parierte Piet Hanhörster noch, doch Markus Esko, der nächste Ex-FCG-Spieler, traf zum frühen 0:1 (3.). Danach vertändelte ausgerechnet der sonst so sichere Innenverteidiger Patrick Plucinski zwei Mal in der Spieleröffnung – das 0:2 (24.) und 0:3 (42.) waren die Folgen.
Nachdem auch Bartling getroffen hatte (0:4, 40.) setzte Markus Esko mit seinem dritten Tor den Schlusspunkt unter eine starke erste Hälfte des Titelkandidaten (0:5, 42.). „Wir haben uns vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen – und das geschafft“, erkannte Tadic zu Recht eine Leistungssteigerung in Abschnitt zwei. Arlind Kamerolli erzielte aus 18 Metern das Ehrentor für den SVA (54.) – mehr war diesmal nicht drin.
SVA: Hanhörster – Balov (61. Cavcic), Plucinski, Oberschelp (58. Nwakamma), Ehlers – Kirchgessner, Hasani, Braun (58. Gül), Niemetz – Pamuk (61. Schürmann), Kamerolli (77. Öksüz).
Tore: 0:1 M. Esko (5.), 0:2 Hobrei (24.), 0:3 M. Esko (32.), 0:4 Bartling (40.), 0:5 M. Esko (42.), 1:5 Kamerolli (54.).
