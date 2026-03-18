deutliche Niederlage in Zamdorf

Von Beginn an war Zamdorf das spielbestimmende Team und kam in der Anfangsphase bereits zu einigen Chancen. Mit dem ersten Eckball nach 15Minuten konnten die Löwen dann dennoch in Führung gehen. Dominik Boss zirkelte den Ball frech, direkt aufs Tor und der Ball schlug am langen Pfosten ein, 0:1. Leider brachten unsere Jungs auch mit der Führung keine Sicherheit in ihr Spiel und verloren Zweikampf um Zweikampf. So war es eine Frage der Zeit bis das Spiel sich drehte. Bis zur Pause musste man nach ähnlichen Mustern dann 4 Gegentore hinnehmen, auf der Gegenseite kam man selbst zu kaum einer gefährlichen Szene und ergab sich fast schon seinem Schicksal.

Am vergangenen Sonntag war es mal wieder soweit. Nach 7 Pflichtspiel-Siegen in Folge setzte es eine auch in der Höhe verdienten 6:1 Niederlage beim SV Zamdorf. Unsere Trainer mussten hierbei am Ende der englischen Woche gleich auf mehrere Stammkräft verzichten und konnten über das gesamte Spiel nie an ihre Leistung der letzten Spiele anknüpfen.

Man nahm sich zwar in der Halbzeit einiges vor und versuchte sich nochmal aufzuraffen, aber an diesem Tag schienen die nötigen Kraftreserven nicht abrufbar zu sein und spätestens nach dem 5:1 Elfmetertreffer in der 60. Minute, welchen Keeper Pflugbeil zwar zuerst noch hielt, war das Spiel dann auch in den Köpfen der Truderinger beendet. Eine Szene die sinnbildlich für den heutigen Tag war, denn den Truderingern fehlte es nicht nur an Einsatz und Laufbereitschaft, sondern fanden auch nie das nötige Spielglück. Am Ende hieß es 6:1 und man wurde damit auf dem Boden der Kreisliga zurück geholt. Weiter geht es nächste Woche Sonntag zum Topspiel in der Feldbergarena gegen den TSV Grasbrunn. Anpfiff ist wie gewohnt um 13:15Uhr.

Coach Hachtel: "Das war wohl der schlechteste Auftritt meiner Jungs während meiner Trainerlaufzeit. Wir haben heute alles, was uns die gesamte Saison so stark gemacht hat, vermissen lassen und uns auf dem Platz untereinander zerfleischt. Ich hoffe die Jungs haben gemerkt das wir egal gegen welchen Gegner, immer 100% geben müssen, sonst läuft das so wie heute. Trotzdem sind wir weiterhin auf einem guten Weg und verzeichnen dieses Spiel jetzt mal als Ausrutscher. Nächste Woche wollen wir dann wieder ein komplett anderes Gesicht gegen Grasbrunn zeigen."