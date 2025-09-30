Deutliche Niederlage in Weingarten

Nach einem spielfreien Wochenende ging es nun wieder für unsere Jungs von FVW zum SV Weingarten II. Nach drei Niederlagen in Folge, sollten nun wieder Punkte eingefahren werden.
Zunächst gelang es aber den Gastgebern in der 10. Minute durch N. Kreidler in Führung zu gehen. Doch unsere Jungs spielten gut mit und konnten wenig später nach Pass von M. Eilers zu A. Madarasz den Ausgleich erzielen (21. Minute). Weingarten war dann jedoch wieder effizient vor dem Tor und stellte in der 28. Minute durch N. Kreidler auf 2:1. Unsere Jungs konnten zwar auch mal gefährlich vor dem Tor auftauchen, aber die letzte Entschlossenheit fehlte. Dann gelang Weingarten noch vor der Halbzeit der plötzliche Doppelschlag zum 4:1 (43 & 44 Minute).
In Durchgang zwei startete man zunächst besser rein, konnte aber nicht das erhoffte schnelle Tor schießen. Und so war es dann wieder der SV Weingarten welcher in der 56. Minute per Elfmeter auf 5:1 stellte. Plötzlich brachen unsere Jungs wieder ein und mussten wenig später auch das 6:1 hinnehmen (61. Minute). Nach schönem Spielzug über N. Hahn zu M. Eilers konnte man nochmal auf 6:2 verkürzen (68. Minute). Aber das Schlusswort hatte dann wieder Weingarten mit dem 7:2 in der 91. Minute.
Nach einer torreichen Partie mussten sich unsere Jungs von FVW also erneut geschlagen geben. Diesen Sonntag steht nun wieder ein Heimspiel auf dem Plan. Da geht es um 12:45 Uhr gegen den SV Kressbronn II. Bis dahin.