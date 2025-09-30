Deutliche Niederlage in Weingarten

Nach einem spielfreien Wochenende ging es nun wieder für unsere Jungs von FVW zum SV Weingarten II. Nach drei Niederlagen in Folge, sollten nun wieder Punkte eingefahren werden.

Zunächst gelang es aber den Gastgebern in der 10. Minute durch N. Kreidler in Führung zu gehen. Doch unsere Jungs spielten gut mit und konnten wenig später nach Pass von M. Eilers zu A. Madarasz den Ausgleich erzielen (21. Minute). Weingarten war dann jedoch wieder effizient vor dem Tor und stellte in der 28. Minute durch N. Kreidler auf 2:1. Unsere Jungs konnten zwar auch mal gefährlich vor dem Tor auftauchen, aber die letzte Entschlossenheit fehlte. Dann gelang Weingarten noch vor der Halbzeit der plötzliche Doppelschlag zum 4:1 (43 & 44 Minute).