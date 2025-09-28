Deutliche Niederlage in Erlenbach

*** Niederlage in Erlenbach ***

Deutliche Niederlage beim Topspiel in Erlenbach.

Tor für den FVW durch Ali Ouchane 63'

Der Auftritt unseres FVW verlief heute komplett anders, als wir uns das vorgenommen hatten.

So steht eine, am Ende in der Höhe verdiente 1:6 Niederlage für unseren FVW.

Ali Ouchane konnte zum zwischenzeitlichen 1:5 in der 63. Minute einnetzen.

Nun heißt es, die abgelieferte Leistung zu analysieren und in der kommenden Woche wieder ein anderes Gesicht zu zeigen.

Auch solche Tage wie heute gibt es im Fußball.

Weiter geht's!

*** Vorschau ***

Sonntag 05.10.25 // 15 Uhr

FV Wüstenrot vs. SV Sülzbach II

Am Sonntag den 05.10.25 empfangen wir den SV Sülzbach II im Wüstenroter Waldstadion.

Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Über zahlreiche Unterstützung würden wir uns sehr freuen.

Eine kurze Info auch von unserem Coach Ralf Merkle.

Der FVW Stammtisch findet immer Freitags ab 19:00 Uhr im Sportheim statt.

Alle FVW Neuigkeiten rund um den Fussball gibt es ab ca. 21.00 Uhr.

Euer

FV Wüstenrot

#wirfüreuchundihrfüruns

#diemachtausdemwald