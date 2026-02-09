Deutliche Niederlage im Spitzenspiel gegen Venwegen von Rene Merkens · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser

Im zweiten Heim-Topspiel der Saison musste der FC Walheim eine deutliche Niederlage hinnehmen. Gegen stark aufspielende Gäste aus Venwegen stand am Ende ein 0:4, nachdem es bereits zur Halbzeit 0:2 hieß. Von Beginn an fand der FC Walheim kaum Zugriff auf die Partie. Venwegen agierte kompakt, zweikampfstark und setzte unsere Mannschaft früh unter Druck. Eigene Offensivaktionen blieben selten, klare Torchancen konnten wir uns über die gesamte Spielzeit kaum erarbeiten.

Erschwerend kam hinzu, dass wir uns bereits in der ersten Halbzeit durch eine Rote Karte selbst schwächten. In Unterzahl wurde es gegen gut organisierte Venwegener noch schwieriger, Struktur und Ruhe ins eigene Spiel zu bekommen. Die Gäste nutzten ihre Überzahl konsequent aus, kontrollierten das Geschehen und bauten ihre Führung im zweiten Durchgang weiter aus. Venwegen machte insgesamt einen sehr guten Job, spielte abgeklärt und effizient. Unter dem Strich steht für den FC Walheim eine verdiente Niederlage.