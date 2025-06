Deutliche Niederlage im Rückspiel: HFC-Frauen verpassen den Aufstieg

Die Frauen des Halleschen FC haben den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Nachdem sie am vergangenen Montag bereits das Hinspiel gegen den SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf mit 1:2 verloren hatte, setzte es im Rückspiel beim Meister der Berlin-Liga eine deutliche 0:5-Pleite.

Wie schon im ersten Aufeinandertreffen ging der HFC zu Gast im Norden von Berlin erneut früh mit 0:2 in Rückstand. Jann Naja Bettin (12.) und Karina Duchowny (19.) brachten Hohen Neuendorf in Front. Noch vor der Pause erhöhte Sarah Tiede zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel sorgten Tiede (46.) und Amalia Wichmann für noch klarere Verhältnisse zugunsten der Blau-Weißen, die damit nach zwei Jahren in die Regionalliga Nordost zurückkehren. Dagegen ist der Traum vom Aufstieg für die Frauen des Halleschen FC geplatzt.