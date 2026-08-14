Deutliche Niederlage im Pokal: "Wir waren nicht mutig genug" Der SV Lengede unterliegt dem MTV Wolfenbüttel in der zweiten Runde des Bezirkspokals deutlich von red · Heute, 09:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Lengede hat die zweite Runde des Bezirkspokals mit einer deutlichen Niederlage beendet. Gegen den MTV Wolfenbüttel verlor die Mannschaft von Murat Güzel mit 0:9. Die ersten vier Treffer erzielte Oliwier Bosacki, der insgesamt viermal erfolgreich war.

Der MTV Wolfenbüttel ging in der 16. Minute durch Oliwier Bosacki in Führung und erhöhte vier Minuten später auf 2:0. Bosacki traf in der 37., 38. und 40. Minute erneut, ehe Maximilian Kohl unmittelbar vor der Pause das 6:0 erzielte. Für Lengedes Trainer Murat Güzel war der Bruch nach dem zweiten Gegentor entscheidend. „Die ersten 20 Minuten und die letzten 20 Minuten waren okay! Nach dem 0:2 haben wir leider dann komplett die Konzentration verloren, zu viele einfache Fehler gemacht und hatten zu viel Respekt vor dem MTV. Wir waren einfach nicht mutig genug.“

Gegen einen Gegner mit der Qualität des MTV hätten solche Fehler Folgen. „Gegen eine Mannschaft mit dieser Qualität wird das gnadenlos bestraft und der MTV hat das auch maximal ausgenutzt. Dafür muss man dem Gegner auch ein Kompliment machen“, sagte Güzel. Güzel sieht nach der Pause eine Reaktion Nach der Pause blieb Wolfenbüttel erfolgreich. Lasse Homann erhöhte in der 50. Minute, Carlos Christel traf in der 65. Minute. Homann erzielte in der 68. Minute seinen zweiten Treffer.