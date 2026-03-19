Deutliche Niederlage im Nachholspiel

– Foto: Horst Vogler

Im Nachholspiel des 9. Spieltags zeigt der Heeslinger SC seine Klasse und besiegt den SV Wilhelmshaven deutlich. Der Spitzenreiter festigt damit seine Position, während Wilhelmshaven im oberen Mittelfeld verbleibt.

Mit dem Erfolg baut der Heeslinger SC seine Tabellenführung weiter aus und steht nun mit 41 Punkten aus 20 Spielen an der Spitze. Bereits vor der Partie gehörte das Team zu den konstantesten der Liga, bestätigte diese Rolle nun eindrucksvoll.

Der SV Wilhelmshaven hat im Nachholspiel beim Heeslinger SC eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Beim Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen unterlag die Mannschaft mit 0:5 und blieb dabei über weite Strecken chancenlos.

Der SV Wilhelmshaven hingegen verbleibt nach der Niederlage bei 32 Punkten aus 19 Spielen auf Rang sechs. Der Anschluss an die Spitzengruppe wird durch das deutliche Ergebnis zunächst gebremst.

Frühe Weichenstellung durch Köhnken

Die Gastgeber sorgten früh für klare Verhältnisse. Bereits in der 11. Minute brachte Köhnken den Heeslinger SC in Führung und legte wenig später nach: Mit seinem zweiten Treffer in der 27. Minute stellte er auf 2:0 und brachte sein Team komfortabel auf Kurs.

Entscheidung nach der Pause

Auch im zweiten Durchgang blieb Heeslingen die dominierende Mannschaft. Schallschmidt erhöhte in der 64. Minute auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Die Situation verschärfte sich für Wilhelmshaven zusätzlich in der 74. Minute, als Papachristodoulou nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl geriet die Partie endgültig außer Kontrolle.

Konsequenter Tabellenführer

In der Schlussphase nutzte Heeslingen die numerische Überlegenheit konsequent aus. Martens (78.) und Stüve (87.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe und sorgten für den auch in dieser Deutlichkeit verdienten Heimsieg.

Der Heeslinger SC bestätigte damit seine Ambitionen im Aufstiegsrennen, während der SV Wilhelmshaven nach einem schwachen Auftritt die Niederlage sachlich einordnen und aufarbeiten muss.