Deutliche Niederlage gegen den Tabellenzweiten

– Foto: Nückel/Steinmann

Gegen den Tabellenzweiten SG 74 Hannover ist für TuS Altwarmbüchen wenig zu holen. Nach frühem Rückstand gerät die Partie schnell in eine klare Richtung.

Bereits in der Anfangsphase setzte Hannover ein erstes Zeichen. Julien Maurice Dela Bursi traf in der 4. Minute zur Führung, Nils-Simon Riebesell erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Die Gäste stellten damit früh die Weichen und gingen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause.

Der TuS Altwarmbüchen hat im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SG 74 Hannover eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim 1:5 gerieten die Gastgeber früh in Rückstand und liefen dem Spiel anschließend hinterher.

Nach dem Seitenwechsel baute Hannover den Vorsprung weiter aus. Mio Bela Teubner (52.) und Jannik Wolters (59.) trafen innerhalb weniger Minuten und sorgten für einen deutlichen Zwischenstand.

Altwarmbüchen gelang in der 72. Minute durch Nawras Sulaiman Kheder der Treffer zum 1:4. Ein weiterer Treffer blieb jedoch aus. Stattdessen stellte Marvin Toleikis in der 83. Minute den Endstand her.

Für Altwarmbüchen bleibt die Situation im Tabellenkeller unverändert schwierig. Mit 15 Punkten steht die Mannschaft weiterhin auf Rang 16. Hannover festigt mit dem Auswärtssieg seine Position im oberen Tabellenbereich.

TuS Altwarmbüchen – SG 74 Hannover 1:5

TuS Altwarmbüchen: Maximilian Nikolaus, Tom Luis Herzog, Marek Müller, Mohamed Ali Ouni (80. Alexander Müller), Lennart Mokijewski, David Arnold, Daniel Hector Patino Mosquera (64. Firas Ouerzli), Mirko Blech (64. Justin-Detleff Tränkner), Nawras Sulaiman Kheder, Maurice Rahaus, Steve Schumann - Trainer: Sebastian Schmidt

SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Samuel Calderon Mateos, Clemens Stamm (70. Hendrik Vahlbruch), Julien Maurice Dela Bursi, Adriano Tarakaj, Maik-Carsten Geisler (76. Melvin Bresso), Finn Hartmann (46. Aaron-Finn Diehm), Nils-Simon Riebesell, Brian Bresso (46. Mio Bela Teubner), Jannik Wolters (59. Nick Weihrauch), Marvin Toleikis - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

Schiedsrichter: Lejan Stahlberg

Tore: 0:1 Julien Maurice Dela Bursi (4.), 0:2 Nils-Simon Riebesell (35.), 0:3 Mio Bela Teubner (52.), 0:4 Jannik Wolters (59.), 1:4 Nawras Sulaiman Kheder (72.), 1:5 Marvin Toleikis (83.)