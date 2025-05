Deutliche Niederlage gegen den Tabellenführer

Nachdem der JFV Region Laufenburg das Hinspiel bei der SG Salem deutlich mit 6:0 verloren hatte, wollte man beim drittletzten Spiel der Saison wieder etwas gut machen und den Tabellenführer ärgern.

Die Laufenburger gingen mit einem defensiven Ansatz in die Partie, was zu Beginn gut aufging. Man schaffte es zunächst, den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten. Dennoch wurde früh deutlich, dass es bei den heißen Temperaturen schwierig werden wird, gegen den guten Ballbesitzfussball des Gegners zu bestehen. Nach einer guten viertel Stunde schafften es die Gäste das erste Mal, vor das Tor zu kommen und nutzen diese Chance zur Führung. Doch direkt im Anschluss glichen die Laufenburger aus. Nach einem langen Ball von Kapitän Vincent Grießer waren sich Abwehrspieler und Torwart der SG Salem uneinig. Lukas Müller war durchgelaufen, setzte sich körperlich stark gegen beide Gegenspieler durch und erzielte den schnellen Ausgleichstreffer. In der Folge war die Partie wieder vom Kombinationsspiel der Gäste geprägt, der JFV hielt mit gutem Verteidigen dagegen. In Minute 30 und 40 fing man sich dennoch nach Fehlern in der Defensive zwei Gegentore zum 3:1 Halbzeitstand. Der Spielstand war nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt, allerdings hatte man den Eindruck, das Laufenburg durchaus in der Lage ist, mitzuhalten und gegebenenfalls noch etwas Zählbares mitzunehmen.