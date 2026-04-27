❌ Deutliche Niederlage für die Zweite

Ein gebrauchter Tag für die Weilheimer: Bereits in der ersten Halbzeit geriet unsere Zweite massiv unter Druck und lag zur Pause deutlich mit 0:4 zurück. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an bissiger und effizienter vor dem Tor.

Nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich die Weilheimer zwar etwas, konnten dem Spiel jedoch keine entscheidende Wendung mehr geben. Am Ende steht eine klare Niederlage, aus der es die richtigen Lehren zu ziehen gilt.

Jetzt heißt es: Mund abputzen und die spielfreie Zeit nutzen, um den Fokus wieder voll auf die eigenen Stärken zu legen. 🔴⚪