Deutliche Niederlage für 1. Frauenmannschaft von Vorwärts Spoho Am Sonntag stand der letzte Heimspieltag der Hinrunde für die Kölnerinnen an. Diese mussten sich bei nass-kaltem Wetter mit einer 0:6-Niederlage gegen starke Bocholterinnen geschlagen geben.

Mit dem Vorhaben, dringend etwas Zählbares aus der letzten Heim-Partie mitzunehmen, starteten die Gastgeberinnen in die Begegnung und mussten direkt in der ersten Minute einen Schockmoment hinnehmen. Ausgerechnet die ehemaligen Mitspielerin Isi Pfeiffer erzielte den 0-1 Führungstreffer für Bocholt. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit setzten die Gäste aus Bocholt die Heimmannschaft zusehends unter Druck und ließen diese kaum ins Spiel kommen oder gar verschnaufen. Vorwärts Spoho versuchte dennoch, dagegen zu halten. Um kein weiteres Gegentor zu fangen, bedurfte es die ein oder andere Glanzparade von Katharina Hackmann, mehrere Grätschen im letzten Augenblick durch die Abwehrreihe von Vorwärts Spoho und schließlich zweimal das rettende Aluminium.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schienen die Domstädterinnen besser ins Spiel zu finden. Sie schafften es häufiger, den Spielaufbau strukturierter zu gestalten, den Ball im Mittelfeld zu behaupten sowie eigene Angriffe Richtung gegnerischen 16er aufzubauen. Jedoch brachten einzelne gefährliche Flanken und zentrale Torabschlüsse nicht den erhofften Ausgleich. In der 68. Minute kam es im Strafraum der Heimmannschaft zu einer unübersichtlichen Situation, in der die Bocholterinnen versuchten, auf das Tor von Kathi Hackmann zu schießen. Der Ball landete auch im Netz, allerdings hatte der Schiedsrichter einen Augenblick zuvor, aufgrund eines Handkontakts aus kürzester Distanz, gepfiffen und auf Elfmeter entschieden. Bocholt verwandelte diesen zum 0-2, zu einem für Vorwärts Spoho sehr ungünstigen Zeitpunkt. Die Drangphase der Kölnerinnen wurde dadurch unterbrochen und nun legte Bocholt mit konsequentem Offensivspiel nach und erhöhte in den nächsten Minuten bis auf einen Endstand von 0-6 in der 89. Minute. Mit diesem Ergebnis endete die Begegnung schließlich und für die Gastgeberinnen war es ein gebrauchter Tag.