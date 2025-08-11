Deutliche Niederlage der Zweiten im Saisonauftakt.

Für den ersten Spieltag der Kreisliga B1 ging es für unsere Jungs vom FVW zuhause gegen den SV Oberzell II. In einer neuen Liga mit neuen Teams wollte sich unsere Mannschaft um Coach Nils Kraus natürlich direkt beweisen.

Doch die Partie begann alles andere als erhofft. Bereits in der 9. Minute gelang es R. Schmid nach Pass von J. Schwendemann den Ball im Tor unterzubringen. Und direkt mit dem nächsten Angriff konnte J. Schwendemann auf 0:2 stellen (10.Minute). Die Waldseer konnten dann jedoch in Person von L. Kibler in der 13. Minute auch mal gefährlich vor dem Tor auftauchen, aber er scheiterte aus kurzer Distanz am Keeper. Dann waren es auch schon wieder die Gäste aus Oberzell, die nach einem Fehlpass des FVW durch J. Schwendemann das dritte Tor in diesem Spiel nachlegten (17.Minute). Kurz darauf verhinderte der Pfosten sogar noch das vierte Tor der Gäste. In den folgenden Minuten bis zur Halbzeit gab es dann keine nennenswerten Chancen mehr auf beiden Seiten.

Von Waldsee musste im zweiten Durchgang deutlich mehr kommen, wenn an diesem Abend noch was gehen sollte.