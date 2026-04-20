Deutliche Niederlage der Reserve von Günter Eckle · Heute, 18:41 Uhr · 0 Leser

Fortuna Ballendorf Reserve musste sich im Heimspiel gegen Lonsee deutlich mit 0:7 geschlagen geben und zeigte dabei über die gesamte Spielzeit eine enttäuschende Leistung. Die Partie begann zunächst ereignisarm. In der 11. Minute hatte Ballendorf die große Chance zur Führung, doch nach einem Zuspiel von Tobias Stammler konnte Mathis Metzger den Ball nicht platziert genug abschließen. Auch in der Folge passierte wenig, ehe Lonsee in der 17. Minute erstmals gefährlich wurde, jedoch ohne große Gefahr. In der 19. Minute nahm das Unheil seinen Lauf: Nach einem verlorenen Zweikampf auf der Außenbahn entstand ein Eckball, den Tobias Stammler unglücklich ins eigene Tor zum 0:1 lenkte.

Zwar hatte Tobias Stammler in der 26. Minute die Chance auf den Ausgleich, verfehlte das Tor jedoch knapp. In der 30. Minute sorgte Lukas Werner mit einem Distanzschuss aus 25 Metern für Gefahr, traf aber nur die Latte. Defensiv blieb Ballendorf anfällig: In der 37. Minute verschätzte sich Torwart Philipp Deutschmann-Holz bei einem langen Ball, wodurch Lonsee aus rund 20 Metern auf 0:2 erhöhte. Nur eine Minute später vergab Mathis Metzger gleich zwei hochkarätige Chancen zum Anschluss. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: In der 40. Minute wurde der zu weit vor dem Tor stehende Keeper mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte zum 0:3 überrascht. Weitere Möglichkeiten durch Benjamin Kräutter (42.) und erneut Metzger (43.) blieben ungenutzt. Zusätzlich sah Noah Stängle in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Gelbe Karte wegen Meckerns.