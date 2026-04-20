Deutliche Niederlage der Reserve

Fortuna Ballendorf Reserve musste sich im Heimspiel gegen Lonsee deutlich mit 0:7 geschlagen geben und zeigte dabei über die gesamte Spielzeit eine enttäuschende Leistung.
Die Partie begann zunächst ereignisarm. In der 11. Minute hatte Ballendorf die große Chance zur Führung, doch nach einem Zuspiel von Tobias Stammler konnte Mathis Metzger den Ball nicht platziert genug abschließen. Auch in der Folge passierte wenig, ehe Lonsee in der 17. Minute erstmals gefährlich wurde, jedoch ohne große Gefahr. In der 19. Minute nahm das Unheil seinen Lauf: Nach einem verlorenen Zweikampf auf der Außenbahn entstand ein Eckball, den Tobias Stammler unglücklich ins eigene Tor zum 0:1 lenkte.
Zwar hatte Tobias Stammler in der 26. Minute die Chance auf den Ausgleich, verfehlte das Tor jedoch knapp. In der 30. Minute sorgte Lukas Werner mit einem Distanzschuss aus 25 Metern für Gefahr, traf aber nur die Latte. Defensiv blieb Ballendorf anfällig: In der 37. Minute verschätzte sich Torwart Philipp Deutschmann-Holz bei einem langen Ball, wodurch Lonsee aus rund 20 Metern auf 0:2 erhöhte.
Nur eine Minute später vergab Mathis Metzger gleich zwei hochkarätige Chancen zum Anschluss. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: In der 40. Minute wurde der zu weit vor dem Tor stehende Keeper mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte zum 0:3 überrascht. Weitere Möglichkeiten durch Benjamin Kräutter (42.) und erneut Metzger (43.) blieben ungenutzt. Zusätzlich sah Noah Stängle in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Gelbe Karte wegen Meckerns.
Auch nach dem Seitenwechsel fand Ballendorf nicht ins Spiel. Paddy Stammler vergab zunächst aus der Distanz (55.) und scheiterte fünf Minuten später am Torwart. In der 65. Minute fiel folgerichtig das 0:4. Mit der Gelb-Roten Karte für Lukas Werner in der 70. Minute – eine sehr harte Entscheidung – war die Partie endgültig entschieden. Lonsee nutzte die Überzahl konsequent und erhöhte durch einen einfachen Treffer nach langem Ball (71.) auf 0:5. In der Schlussphase schraubte Lonsee das Ergebnis weiter in die Höhe: Nach einem Eckball fiel das 0:6 (85.), ehe nur eine Minute später sogar noch das 0:7 folgte.
Am Ende steht ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für Lonsee. Fortuna Ballendorf Reserve muss sich deutlich steigern und in der kommenden Woche ein komplett anderes Gesicht zeigen.