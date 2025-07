Deutliche Niederlage beim Bundesligisten

Es war ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Seit dieser Saison ist Vincent Wagner – zuvor Trainer bei der U23 der TSG Hoffenheim – der neue Coach von der SV Elversberg, dazu ist Bambasé Conté in dieser Saison an den Zweitligisten ausgeliehen.

Während der 120 Minuten aber ruhten die Freundschaften. So bereitete Conté mit einem schönen Solo über die linke Seite das 1:0 für Elversberg durch Jason Ceka (3.). vor. Die TSG suchte die direkte Antwort, aber Tim Lemperle scheiterte in der achten Minute an Tim Boss. Erst im zweiten Viertel – die Partie wurde über eine Distanz von 4 x 30 Minuten absolviert – wurde es wieder gefährlich. Muhammed Damar traf in der 37. Minute nach einem schönen Angriff über links zum 1:1. Der 21-Jährige war es auch, der kurz vor der Hälfte die Hoffenheimer Führung vorbereitete: Er fand bei einem Konter Tim Lemperle, der von links in die Mitte zog und den Ball dann trocken ins lange Eck schoss (57.).

Zur zweiten Hälfte wechselte die TSG einmal komplett durch. Die SV Elversberg glich in der 72. Minute nach einer Standardsituation durch den ehemaligen Hoffenheimer Frederik Schmahl aus. Doch noch vor dem Ende des dritten Viertels schlug die TSG zurück: Max Moerstedt brachte den Klub mit einem raffinierten Fernschuss erneut in Führung (87.). Und im letzten Viertel gestaltete die TSG das Ergebnis dann deutlich: Erst traf Bazoumana Touré nach Vorlage von Moerstedt aus kurzer Distanz (97.), dann sorgte Precious Benjamin für den Schlusspunkt der Partie.

Die SVE empfängt am kommenden Samstag um 13.30 Uhr den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard zum nächsten Test in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde.