Deutliche Niederlage bei Regionalligist: Klosterfelde unterliegt 0:4

Die Vorbereitungsphase auf die neue Spielzeit läuft für die SG Union 1919 Klosterfelde auf Hochtouren, und die sportlichen Herausforderungen könnten kaum größer sein. Am heutigen Tag bestritt das Team die Partie gegen die VSG Altglienicke. Die Begegnung sollte zu einem lehrreichen Gradmesser für den Oberligisten werden.

Auf dem Platz entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der die Klosterfelder jedoch mit viel Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenhielten. 100 Zuschauer verfolgten das Geschehen und sahen eine Mannschaft, die alles in die Waagschale warf, um dem favorisierten Gegner Paroli zu bieten und sich defensiv wie offensiv weiterzuentwickeln.

Effiziente Gastgeber und der späte Schlusspunkt

Trotz des Einsatzes der Unioner schlug der Favorit im ersten Durchgang eiskalt zu. In der 20. Spielminute markierte Jonas Nietfeld den Führungstreffer zum 1:0 für die Gastgeber. Die Hausherren nutzten den Schwung direkt aus und legten nur kurze Zeit später nach: Nikos Zografakis erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Bevor sich die SG fangen konnte, fiel bereits das 3:0 durch David Billand in der 30. Minute. Nach diesem schnellen Dreierschlag stabilisierte sich die Mannschaft. Erst in der Schlussminute mussten die Gäste den Treffer zum 4:0-Endstand hinnehmen, der die deutliche Niederlage besiegelte.

Die nächste hohe Hürde wirft ihre Schatten voraus

Nach dieser deutlichen Niederlage bleibt für den Verein keine Zeit zum Verschnaufen. Ganz im Gegenteil: Die harten Wochen der Vorbereitung gehen nahtlos weiter, und das nächste Highlight-Spiel steht bereits fest im Terminkalender verankert. Am kommenden Samstag, den 11.07.2026, wartet auf die Mannschaft die nächste sportliche Reifeprüfung. Die SG Union 1919 Klosterfelde trifft dann auf den FSV 63 Luckenwalde. Der Anpfiff der Begegnung ist für 13 Uhr angesetzt. Für das Team ist dieses zweite Duell mit einem höherklassigen Kontrahenten binnen weniger Tage eine hervorragende Gelegenheit, um als Einheit weiter zusammenzuwachsen und die taktischen Vorgaben unter Wettkampfbedingungen zu verfeinern.