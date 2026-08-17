Deutliche Niederlage auf Kunstrasen: Lehrte lässt Döhren keine Chance Lehrte feiert ersten Saisonsieg von Benedikt Hitze · Heute, 12:26 Uhr · 0 Leser

Döhren erlitt eine deutliche Niederlage beim FC Lehrte – Foto: Niedersachsen Döhren

Der FC Lehrte feiert am 2. Spieltag der Bezirksliga einen deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Döhren. Während die Hausherren die Partie von Beginn an beherrschten und die Weichen früh auf Sieg stellten, blieb den Gästen nach einem passiven Auftritt nur die Erkenntnis einer auch in der Höhe verdienten Niederlage.

Deutliche Führung entscheidet die Partie vor der Pause Der FC Lehrte erwischte einen Auftakt nach Maß und überrollte die Gäste aus Döhren in den ersten 30 Minuten förmlich. Bereits in der 11. Minute besorgte M. Amponsah die 1:0-Führung für den FCL. Döhren fand defensiv auf den Außenpositionen überhaupt keinen Zugriff, was Lehrte konsequent ausnutzte: Erst verwertete O. Keita einen durchgesteckten Ball über die Außenbahn zum 2:0 (27.), ehe T. Becker nur drei Minuten später nach einem weit geschlagenen Freistoß aus 40 bis 50 Metern sträflich frei zum 3:0 vollstreckte (30.). Kurz vor dem Schlusspfiff der Partie setzte S. Kezer mit dem 4:0 noch den Schlusspunkt unter einen hochüberlegenen Auftritt der Hausherren (89.). Döhren-Trainer Leon Erler fand nach dem Abpfiff deutliche Worte zur schwachen Vorstellung seiner Mannschaft: „Kurz zusammenfassend: verdient verloren. Wir sind nicht so richtig ins Spiel gekommen und lagen früh zurück. Wir waren teilweise viel zu passiv, gerade an den Außenpositionen unterwegs, haben zu viele Lücken gelassen und viel zu wenig Aggressivität verkörpert.“