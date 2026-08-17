Deutliche Niederlage auf Kunstrasen: Lehrte lässt Döhren keine Chance

Der FC Lehrte feiert am 2. Spieltag der Bezirksliga einen deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Döhren. Während die Hausherren die Partie von Beginn an beherrschten und die Weichen früh auf Sieg stellten, blieb den Gästen nach einem passiven Auftritt nur die Erkenntnis einer auch in der Höhe verdienten Niederlage.
Der FC Lehrte erwischte einen Auftakt nach Maß und überrollte die Gäste aus Döhren in den ersten 30 Minuten förmlich. Bereits in der 11. Minute besorgte M. Amponsah die 1:0-Führung für den FCL. Döhren fand defensiv auf den Außenpositionen überhaupt keinen Zugriff, was Lehrte konsequent ausnutzte: Erst verwertete O. Keita einen durchgesteckten Ball über die Außenbahn zum 2:0 (27.), ehe T. Becker nur drei Minuten später nach einem weit geschlagenen Freistoß aus 40 bis 50 Metern sträflich frei zum 3:0 vollstreckte (30.). Kurz vor dem Schlusspfiff der Partie setzte S. Kezer mit dem 4:0 noch den Schlusspunkt unter einen hochüberlegenen Auftritt der Hausherren (89.).
Döhren-Trainer Leon Erler fand nach dem Abpfiff deutliche Worte zur schwachen Vorstellung seiner Mannschaft: „Kurz zusammenfassend: verdient verloren. Wir sind nicht so richtig ins Spiel gekommen und lagen früh zurück. Wir waren teilweise viel zu passiv, gerade an den Außenpositionen unterwegs, haben zu viele Lücken gelassen und viel zu wenig Aggressivität verkörpert.“
Auch beim vorentscheidenden dritten Gegentreffer sparte Erler nicht mit Selbstkritik an der eigenen Hintermannschaft: „Der Schipper kommt rein, ein Spieler läuft durch. Alle tendieren auf Abseits, aber das war niemals Abseits. Der Spieler steht frei vorm Tor und köpft rein, weil da jemand seinen Mann nicht aufnimmt. Das war viel zu einfach.“ Zwar boten sich den Gästen vereinzelt Gelegenheiten – darunter eine gute Möglichkeit zum 1:3 noch vor dem Pausenpfiff sowie eine Riesenchance im zweiten Durchgang –, doch die Hoffnungen auf eine Aufholjagd blieben ungenutzt.
In der zweiten Halbzeit flachte die Begegnung zunehmend ab und plätscherte streckenweise vor sich hin. Dennoch zog der Döhrener Coach ein klares und faires Fazit: „Insgesamt war Lehrte einfach die bessere Mannschaft und hat vieles besser umgesetzt. Wenn man das 1:3 vor der Halbzeit macht, weiß man zwar nie, was passiert, aber am Ende geht das Ergebnis vollkommen in Ordnung. Das war von uns insgesamt einfach zu wenig.“
Tabelle
1. SV Germania Grasdorf (Auf) 2 2-0-0 9:1 6
2. Sportfreunde Anderten 2 2-0-0 8:3 6
3. TSV Stelingen 2 1-1-0 7:1 4
4. MTV Ilten (Auf) 2 1-1-0 4:1 4
5. FC Lehrte 2 1-0-1 6:3 3
6. SC Wedemark 1926 (Auf) 2 1-0-1 4:3 3
7. TuS Garbsen 2 1-0-1 5:5 3
8. SC Hemmingen-Westerfeld II (Auf) 2 1-0-1 3:3 3
9. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 2 1-0-1 3:3 3
10. TSV Burgdorf 2 1-0-1 3:4 3
11. MTV Engelbostel-Schulenburg 2 1-0-1 3:6 3
12. SpVgg Niedersachsen Döhren 2 1-0-1 2:5 3
13. SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1 0-0-1 1:2 0
14. TuS Davenstedt 2 0-0-2 1:5 0
15. OSV Hannover II (Auf) 1 0-0-1 0:6 0
16. TSV Bemerode 2 0-0-2 1:9 0