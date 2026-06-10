Deutliche Niederlage

Gegen einen an diesem Tag überlegenen Gegner musste sich unsere Mannschaft auswärts mit 0:5 geschlagen geben. Die Gastgeber waren vor allem in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft und zeigten sich vor dem Tor äußerst effizient. Mit vier Treffern vor der Pause stellten sie früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel zeigte unser Team eine engagierte Reaktion und hielt besser dagegen. Dennoch blieb der Gegner gefährlich und erhöhte im weiteren Spielverlauf auf den 5:0-Endstand. Unter dem Strich steht ein verdienter Sieg für die Gastgeber, die an diesem Tag die bessere Mannschaft waren. Für uns gilt es nun, den Blick nach vorne zu richten und den Fokus auf die kommenden Aufgaben zu legen.