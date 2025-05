Deutliche Niederlage

Die SGM Dettingen musste sich am Wochenende deutlich geschlagen geben. Nach frühem Rückstand gegen den SV Immenried hielten die Damen in der ersten Hälfte gut dagegen und spielten einige sehr gute Torchancen heraus. In der zweiten Hälfte gerieten die Damen nach einer knappen Stunde durch ein fragwürdiges Tor weiter in Rückstand. Im weiteren Verlauf des Spiels häuften sich Fehlpässe, unnötige Ballverluste und Unsicherheiten – drei weitere Treffer besiegelten die klare Niederlage.