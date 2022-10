Deutliche Niederlage

SGM Herbrechtingen/Bolheim 2 – RSV Oggenhausen 2 8:3 (6:1)

Eine deutliche Niederlage musste man beim Gastspiel in Bolheim einstecken. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte man, gegen effektive Hausherren, eine unzureichende Defensivleistung. Man war stets einen Schritt zu spät und so kam die SGM ein ums andere mal frei vor Keeper Häußler zum Abschluss und nutzte dies auch zu 6 Treffern bis zum Halbzeitpfiff. Selbst tat man sich im Angriffsspiel schwer, da man oft schlechte Laufwege wählte und falsche Entscheidungen traf. Dennoch konnte Andreev kurz vor dem Seitenwechsel per Freistoss verkürzen. Nach der Pause präsentierte sich unser Team dann wesentlich besser. Man war nun präsenter und gestaltete den zweiten Spielabschnitt ausgeglichen. Die Hausherren erzielten ihrerseits noch zwei weitere Treffer, aber auch Nieß markierte einen Doppelpack zum 8:3 Endstand. Ein weiterer Wehrmutstropfen war die schwere Verletzung von Moritz Schmied der sich leider das Schlüsselbein brach und längere Zeit ausfallen wird. Wir wünschen Mo eine gute und schnelle Besserung!