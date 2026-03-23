Deutliche Machtdemonstration in Rehden

Der SV Atlas Delmenhorst nutzte die Situation konsequent. Nach 13 Minuten brachte Tobias Fagerström die Gäste nach Vorarbeit von Lucas Bauer in Führung. In der Folge kontrollierte Atlas das Spielgeschehen, ohne zunächst entscheidend nachzulegen. Kurz vor der Pause bot sich den Hausherren dennoch eine Ausgleichschance, die jedoch ungenutzt blieb.

Die Partie begann mit hoher Intensität auf beiden Seiten, nahm jedoch bereits nach wenigen Minuten eine entscheidende Wendung. In der 6. Minute stellte der Schiedsrichter Paris Jiménez vom BSV Schwarz-Weiß Rehden wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Die Gastgeber mussten somit nahezu über die gesamte Spielzeit in Unterzahl agieren.

Effizienz nach der Pause

Im zweiten Durchgang erhöhte der SV Atlas Delmenhorst deutlich die Intensität und nutzte die personelle Überlegenheit konsequent aus. Maßgeblichen Anteil daran hatte Lucas Bauer, der sich mehrfach in den Vordergrund spielte.

Zunächst traf Bauer in der 64. Minute zum 2:0, ehe Nico Poplawski nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung (69.) das dritte Tor erzielte. Anschließend baute Bauer die Führung mit zwei weiteren Treffern (73., 75.) weiter aus und sorgte damit für die endgültige Entscheidung.

Klare Verhältnisse und Ausblick

Mit dem 5:0-Erfolg unterstreicht der SV Atlas Delmenhorst seine Ambitionen im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft zeigte insbesondere nach der Pause eine klare Überlegenheit und entschied die Partie frühzeitig.

Bereits am kommenden Freitag steht für das Team von Key Riebau das nächste Auswärtsspiel beim TuS Bersenbrück an. Wenige Tage später folgt das Heimspiel gegen VfV Borussia 06 Hildesheim, das im weiteren Saisonverlauf zusätzliche Bedeutung im Kampf um die Spitzenplätze haben dürfte.

BSV Rehden – SV Atlas Delmenhorst 0:5

BSV Rehden: Daniel Banfalvi, Eric Anozie (66. Luis-Felipe Monteiro), Henri Malik Euwi (61. Elias Beck), Julian Wolff, Bo-Börge Drath (84. Takang Anubodem), Nikita Marusenko, Beytullah Özer (81. Inwoo Choi), Niklas Bär, André Nicolas N'Diaye, Noah Wallenßus (75. Serkan Temin), Javier Alejandro Jimenez Paris - Trainer: Kristian Arambasic

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Dylan Burke (83. Jonas Eilers), Lucas Bauer, Alejo Sanchez Romero, Ibrahim Temin (75. Timon-Julian Widiker), Josip Tomic (71. Tom Berling), Sven Lameyer, Tobias Fagerström (67. Nico Poplawski), Lamine Diop (58. Justin Dähnenkamp), Marco Stefandl - Trainer: Key Riebau

Schiedsrichter: Aaron Sebastian Richter - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Tobias Fagerström (14.), 0:2 Lucas Bauer (65.), 0:3 Nico Poplawski (68.), 0:4 Lucas Bauer (73.), 0:5 Lucas Bauer (85.)

Rot: Javier Alejandro Jimenez Paris (6./BSV Rehden/Tätlichkeit)