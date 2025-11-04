Deutliche Klatsche in Neenstetten

Am vergangenen Sonntag gastierte unsere zweite Mannschaft bei der Reserve des FC Neenstetten. Nach einer guten Trainingswoche und mit einem nominell stark besetzten Kader reisten wir mit breiter Brust an. Doch am Ende mussten wir uns deutlich mit 0:6 geschlagen geben. Bereits beim Aufwärmen zeigte sich, dass es kein einfaches Spiel werden würde. Der Platz in Neenstetten war tief, rutschig und von den Regenfällen der vergangenen Tage schwer zu bespielen. Wer hier keinen sicheren Stand hatte, kam schnell ins Straucheln. Rückblickend lässt sich sagen: Eisestollen wären an diesem Tag Pflicht gewesen.

Trotz der schwierigen Bedingungen kamen wir ordentlich ins Spiel. In den ersten zwanzig Minuten hielten wir gut dagegen, setzten durch frühes Pressing einige Akzente.. Defensiv standen wir zunächst stabil, bis uns eine kleine Unachtsamkeit ins Hintertreffen brachte: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Neenstetten schnell um, Reichardt nutzte die Chance und traf in der 35. Minute zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Teumer nach einem Eckball per Kopf auf 2:0 (39.). Zwei Gegentreffer binnen vier Minuten – ein herber Rückschlag kurz vor der Pause. In der Halbzeitpause schworen wir uns noch einmal ein, wollten mutiger agieren und das Spiel drehen. Doch kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, nutzte Neenstetten unsere offene Spielweise eiskalt aus. Kratzsch traf in der 57. Minute zum 3:0, ehe Reichardt mit seinem zweiten Treffer (63.) die Partie endgültig entschied. Auch wenn der Einsatz stimmte, mussten wir feststellen, dass uns auf dem schweren Boden zunehmend die Kräfte verließen. Unsere Angriffsversuche endeten meist im dichten Abwehrblock der Gastgeber, während Neenstetten seine Chancen konsequent nutzte. Kratzsch (79.) und Teumer (85.) stellten schließlich den 6:0-Endstand her.